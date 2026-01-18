Addio ad Annalisa Erbì: la comunità di Chiusa di Pesio piange la scomparsa a 65 anni

Circondata dall'affetto della sua grande famiglia, è venuta a mancare Annalisa Erbì, 65 anni, di Chiusa di Pesio. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dal fratello Armando attraverso il suo profilo Facebook, toccando i cuori di quanti l'hanno conosciuta e stimata nel corso degli anni.

Annalisa lascia il ricordo nei cuori dei suoi fratelli Antonello, Patrizia e Elvira, dei numerosi nipoti e di tutti i parenti che le sono stati vicini con affetto costante. Una famiglia numerosa e unita che piange la perdita di una donna che ha rappresentato un punto di riferimento affettivo per generazioni.

I funerali si terranno martedì 20 gennaio alle ore 15 presso la Parrocchia di Sant'Antonino in Chiusa di Pesio. La partenza dal luogo di cura avverrà dall'Ospedale Carle di Cuneo alle 14:30. Annalisa sarà tumulata nel Cimitero di Chiusa di Pesio, nel luogo che l'ha vista crescere e vivere.

La comunità è invitata a partecipare alle funzioni religiose: il Rosario sarà recitato lunedì alle ore 20 nella Parrocchia di Sant'Antonino. Seguiranno i momenti di suffragio della Settimana, prevista per sabato 31 gennaio alle ore 18, e della Trentesima, sabato 21 febbraio alle ore 18, sempre presso la medesima parrocchia.