Eventi | 18 gennaio 2026, 19:10

Agnellotroffen, verso la conclusione la 12ª edizione del motoraduno più alto d'Italia

La tre giorni per gli appassionati delle due ruote ha riunito centinaia di motociclisti da tutta Europa nonostante la neve

Foto della gallery di Bruno Comba tratta dal sito &quot;Sei di Saluzzo se &quot;

Giungono al termine oggi, domenica 18 gennaio, i festeggiamenti per la 12ª edizione dell’Agnellotreffen, il raduno motociclistico più alto d’Italia, iniziati lo scorso venerdì 16 gennaio e che ieri hanno visto consumarsi il loro momento clou con la tradizionale parata rombante fino a Chianale.

Dopo il tradizionale concorso dei Centesimi, il momento più atteso ha avuto inizio a partire dalle 18, con la motoparata notturna, seguita da dj set, vin brûlé e il grande falò centrale, cuore pulsante della notte dell'Agnellotreffen.

Nonostante il clima avverso e la neve che ha inghiottito tende e motori, a scaldare i partecipanti sono stati la passione, le risate e lo spirito di comunità che riunisce ogni anno i motociclisti più temerari.

Qui sotto alcune fotografie di questa edizione, scattate da Bruno Comba e pubblicate sul gruppo "Sei di Saluzzo se..."

