Agnellotroffen, verso la conclusione la 12ª edizione del motoraduno più alto d'Italia

Giungono al termine oggi, domenica 18 gennaio, i festeggiamenti per la 12ª edizione dell’Agnellotreffen, il raduno motociclistico più alto d’Italia, iniziati lo scorso venerdì 16 gennaio e che ieri hanno visto consumarsi il loro momento clou con la tradizionale parata rombante fino a Chianale.

Dopo il tradizionale concorso dei Centesimi, il momento più atteso ha avuto inizio a partire dalle 18, con la motoparata notturna, seguita da dj set, vin brûlé e il grande falò centrale, cuore pulsante della notte dell'Agnellotreffen.

Nonostante il clima avverso e la neve che ha inghiottito tende e motori, a scaldare i partecipanti sono stati la passione, le risate e lo spirito di comunità che riunisce ogni anno i motociclisti più temerari.

Qui sotto alcune fotografie di questa edizione, scattate da Bruno Comba e pubblicate sul gruppo "Sei di Saluzzo se..."