"Ponte di Via Moreno: quattro mesi di ritardo e città paralizzata"

Riceviamo e pubblichiamo:

"La gestione del rifacimento del ponte di Via Moreno (Via Alba) è diventata l'emblema di un’amministrazione comunale incapace di pianificare e incurante dei disagi reali dei cittadini.

Nonostante l'annuncio ufficiale del 3 settembre 2025 parlasse di una conclusione dei lavori entro l’inizio di gennaio 2026, la realtà che abbiamo sotto gli occhi è ben diversa: il ponte resta sbarrato, il traffico è nel caos e i lavori di demolizione vera e propria sono iniziati soltanto negli scorsi giorni, con un ritardo di quattro mesi rispetto alla tabella di marcia.

Apprendiamo con sconcerto che l’Assessora Brizio, invece di scusarsi per il blocco totale della viabilità, preferisce vantare l'utilizzo di un martello pneumatico al posto dell'esplosivo: una magra consolazione per i lavoratori e gli studenti che ogni giorno restano imbottigliati per tempi inaccettabili presso la rotonda di Via Cuneo, intrappolati in code chilometriche.

Questa paralisi non ha solo colpito la qualità della vita dei residenti, ma ha certamente danneggiato l'attrattività commerciale di Savigliano durante le festività natalizie, poiché una città difficile da raggiungere è una città che perde opportunità.

La giustificazione del fermo dei lavori dovuta alla presenza di sottoservizi è inaccettabile: non si tratta di imprevisti e mirabolanti ritrovamenti archeologici, ma di reti tecniche che un Comune, nel suo ruolo di regia tecnica, avrebbe dovuto mappare e gestire preventivamente.

Come PD Savigliano ribadiamo la necessità urgente di un ripensamento complessivo della viabilità cittadina, ancor più necessario in vista dei flussi che genererà il nuovo ospedale sulla direttrice per Saluzzo.

A questo proposito, sorge spontaneo chiederci se sia mai stata effettuata un’analisi seria sui flussi di traffico in arrivo a Savigliano per gestire questa emergenza.

È evidente che non si è pensato a una strategia coordinata: chiediamo un intervento immediato sulla segnaletica non solo in città, ma anche nei comuni limitrofi. È assurdo che sulle traiettorie in arrivo dal circondario non vi siano indicazioni della chiusura del ponte; serve prevedere una cartellonistica preventiva nei paesi vicini che suggerisca strade alternative per chi deve superare Savigliano senza esservi diretto, così da "sgorgare" il traffico da una zona ormai satura.

Auspichiamo che la Giunta renda finalmente conto ai cittadini delle ragioni di questo fallimento programmatorio e si attivi subito per ridurre un disagio ormai insostenibile.

Circolo PD Savigiano"