Trinità: aperte le iscrizioni per il tradizionale soggiorno marino a Loano organizzato dal Comune

Dal 9 al 23 marzo il Comune di Trinità organizzerà il tradizionale soggiorno marino a Loano all'hotel "La Caravella", con la possibilità da parte degli interessati di trascorrere una o due settimane di vacanza.

Sarà un soggiorno in pensione completa in riviera, nel mite clima della città di Loano, in posizione tranquilla a meno di 100 metri dalla passeggiata a mare e a circa 600 metri dal centro città.

I prezzi saranno rispettivamente di 370 euro per persona in camera matrimoniale per 7 giorni e 670 euro per persona in camera matrimoniale per 15 giorni. Le singole avranno un supplemento di 18 euro al giorno.

Le camere sono tutte dotate di bagno, balcone, tv, cassaforte e aria condizionata in modo autonomo, sia per il freddo, sia per il caldo. Le camere sono accessibili senza dover percorrere scale e si trovano tutte su un piano. Giornalmente si potranno assaporare i valori mediterranei in varietà di piatti di carne o di pesce, curati direttamente dallo chef. Sia a pranzo, sia a cena, si avranno a disposizione un antipasto a buffet con verdure fresche di stagione insieme a piatti del giorno, una scelta tra due primi e due secondi e infine un dessert o frutta di stagione. Compresi nel pasto vino ed acqua. Il Comune si occuperà del trasporto di andata e ritorno con mezzi propri.

Per ulteriori informazioni è disponibile il sito del Comune o ci si può recare in municipio in via Roma.