Assegnati tutti i contributi a sostegno delle imprese del distretto diffuso di Fossano, Savigliano e delle terre di pianura

Sono state pubblicate le graduatorie di contributo rivolto alle imprese del Distretto Diffuso di Fossano, Savigliano e delle Terre di Pianura, che ha visto una forte partecipazione, da parte delle imprese commerciali distribuite su tutto il territorio distrettuale, al bando pubblicato lo scorso 11 maggio.

Il bando nasce dalla sinergia tra ASCOM SAVIGLIANO, ASCOM FOSSANO e i 12 comuni del Distretto, è ha come scopo quello di fornire un supporto alla sviluppo della rete del commercio tradizionale, che costituisce un’attività fondamentale non solo per il soddisfacimento dei fabbisogni primari e il presidio dei luoghi abitati, ma anche per l’animazione delle vie e delle piazze urbane, la valorizzazione delle produzioni d’eccellenza locale, l’integrazione dell’offerta turistica ovvero in generale per garantire al territorio adeguati standard qualitativi di vita.

Nei prossimi mesi le imprese che hanno ottenuto il contributo potranno migliorare la loro riconoscibilità e attrattività attraverso la riqualificazione dell’esteriorità degli loro esercizi con interventi volti al miglioramento e ammodernamento dell’esteriorità delle attività :

negozi più belli e più sicuri con nuove insegne, nuove luci e nuove vetrine, facciate ritinteggiate, nuove tende parasole, nuovi arredi per i dehor e abbellimento dei banchi mercatali, nonché installazione o implementazione di sistemi di videosorveglianza.

Ma non solo … anche attraverso nuovi strumenti di digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Le risorse complessive assegnate ammontano ad Euro 312.500 che potranno essere erogate a 74 imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, distribuite sui comuni di tutto il Distretto: Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Cavallermaggiore, Centallo, Fossano, Genola, Marene, Racconigi, Salmour, Sant’Albano Stura, Savigliano, Trinità.