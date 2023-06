E' un frabosano doc, vigile in pensione, l'uomo di 67 anni morto stamattina a Frabosa

Non è stato un incidente stradale, come inizialmente era sembrato, ma un infarto a spezzare la vita di Giuseppe Basso, ex vigile urbano morto questa mattina a poca distanza dalla provinciale che collega Frabosa Sottana e Frabosa Soprana.

L'uomo, 67 anni, si è accasciato al suolo mentre stava per raggiungere una piccola abitazione dove, da quando era andato in pensione, circa 4 anni fa, faceva dei lavoretti e si teneva attivo. A trovarlo e a chiamare i soccorsi, purtroppo vani, un'automobilista che lo ha visto a terra, con la moto accanto.

Giuseppe Basso era molto conosciuto e stimato a Frabosa Sottana, dove era stato agente della Polizia locale. Il sindaco Adriano Bertolino lo ricorda con affetto: "Mi dispiace davvero tanto... Ieri eravamo insieme per una commemorazione, era sempre un piacere incontrarlo. Non riesco a crederci. Era un frabosano doc. La sua morte è un grave lutto per me e per l'intera comunità. Mi stringo al dolore del figlio Davide. Lascia anche una nipotina, che adorava. Ci tengo a dire che non si è trattato di un incidente stradale. E' morto per cause naturali".

La Procura ha disposto l'esame necroscopico.