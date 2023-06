Peveragno, un successo la Fragolata 2023: i ringraziamenti del sindaco

“Grazie a tutti i volontari che si sono prestati per un’infinità di lavori, dai più umili e faticosi, come svuotare cestini e spostare sedie, tavoli, gazebi, ai più “divertenti” ma sempre impegnativi come allestire postazioni, gestire il contatto con il pubblico e tanto altro ancora. Un lavoro enorme, corale, dove il contributo di ognuno è stato preziosissimo. Grazie. Siete e sarete sempre indispensabili. Uniti si raggiungono grandi risultati. Viva Peveragno, le sue fragole e la sua gente”.



Si conclude così il post Facebook comparso sulla pagina del Comune di Peveragno e firmato dal sindaco in persona, Paolo Renaudi. Ringraziamenti che riguardano ovviamente l’edizione 2023 della Sagra della Fragola di Peveragno, l’appuntamento più atteso dell’estate del paese ai piedi della Bisalta che, quest’anno, ha fatto registrare un’affluenza da epoca ‘pre-Covid’.



Un successo che il primo cittadino riconosce a ciascuno dei coinvolti nelle operazioni di organizzazione e realizzazione della sagra: “Doveroso ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno lavorato per mesi alla preparazione dell’evento e si sono fatti trovare pronti nel fine settimana appena trascorso”.



“L’elenco è lunghissimo ma è giusto citare tutti: Associazione Musico Culturale ARS NOVA, Pro Loco Peveragno, Comitato Gemellaggio di Peveragno e Comitato Gemellaggio di Solliès-Pont, l’Associazione Sant’Elmo, i Volontari Civici e tutti i semplici volontari, la Confraternita della Fragola di Peveragno e la Confrérie de la Figue di Solliès-Pont, i Comitati di San Lorenzo, Madonna dei Boschi, San Magno e Santa Margherita. Le Associazioni culturali Gai Saber, il Ricetto, ‘P&D’, la Compagnia del Birun e i Volontari per l’Arte della Diocesi di Mondovì, la Biblioteca Civica di Peveragno. La Banda Musicale di Peveragno e le majorettes Scarlet Stars. La Squadra AIB di Peveragno, il Gruppo ANA Protezione Civile di Peveragno, la Stazione Valle Pesio del Soccorso Alpino e Speleologico, il Comitato Locale di Peveragno della Croce Rossa Italiana, Sezione ANFI di Cuneo, Associazione Volontari Pompieropoli, AVIS Peveragno. BisUp Peveragno, Arte da Parte, Gruppo Motociclisti di Peveragno, ASD Gymnika, ASD Polisportiva Peveragno 85, il Centro Diurno Socio Formativo Cascina Ambrosino, Centro Diurno La Vignola, Associazione Madonna del Borgato, Compagnia T.E.A., i modellini meccanici di Silvio e Livio Giorgis. Un grande grazie anche a tutti gli operatori economici che hanno partecipato e investito sugli eventi, prima di tutti il Consorzio per la Tutela e Valorizzazione della Fragola di Peveragno, e grazie a tutti gli sponsor e finanziatori e a tutte le aziende che si sono proposte durante la fiera”.

“Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, in particolare alla Stazione dei Carabinieri di Peveragno e alla Polizia Locale dell’Unione Montana Alpi del Mare per il lavoro di presidio del territorio e di garanzia della sicurezza sotto tutti gli aspetti. Un grazie va anche alla Squadra Tecnica e a tutto l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Peveragno e a tutti i dipendenti comunali che hanno prestato la loro collaborazione. Si ringraziano i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo imprenditoriale che hanno onorato Peveragno con la loro presenza (Parlamento, Regione, Provincia, Unione Montana, Sindaci e rappresentanti dei Comuni e in particolare il Sindaco di Solliès-Pont, Ente Gestione Aree Protette, ATL, La Banca di Boves e la Fondazione CRC, Associazioni di categoria)”.