Cuneo, svelato il portale luminoso della settima Illuminata

Dopo quattro anni (di cui due di stop a causa della pandemia), l’edizione estiva di Cuneo Illuminata torna ad accendere gli occhi e i cuori dei cuneesi e dei tanti visitatori. Sono iniziate oggi, mercoledì 14 giugno, le operazioni di montaggio delle imponenti luminarie che abbelliranno piazza Galimberti e via Roma.



Dopo la messa in opera delle basi di sostegno da parte di D2 Ponteggi, sono infatti arrivati a Cuneo il truck e i tecnici di Mariano Light, azienda leader in Europa e nel mondo per le sue straordinarie luminarie.



L’installazione di quest’anno prevede un ampio portale ricco di fiori luminosi, fissato su una struttura autoportante di oltre 18 metri all’imbocco di via Roma da piazza Galimberti, e un lungo "viale" con fiori pendenti che arriverà fino all’incrocio con contrada Mondovì: le luci saranno sospese e non con i tradizionali pali per non interferire con le attività del mercato del martedì. Protagonisti saranno infatti i fiori: fiori che comunicano, profumano, colorano e rendono magico ogni momento e ogni luogo in cui si trovano.



Come nelle scorse edizioni, le luci a LED permetteranno un basso impatto ambientale ed economico. Le luminarie verranno accese per la prima volta nella serata di sabato 1° luglio alle 22, subito dopo l’inaugurazione della manifestazione con i saluti istituzionali delle 21.30. Gli spettacoli di luci si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e alle 22.30.



La manifestazione, giunta alla sua 7a edizione estiva, è organizzata dall'associazione Comitato Cuneo Illuminata, di cui fanno parte: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, Promocuneo, WeCuneo, Confartigianato Imprese Cuneo e Conitours.



Il programma completo della kermesse è disponibile su www.cuneoilluminata.eu/programma e prevede diverse serate per ogni gusto ed età: musica, teatro, laboratori, mercatini, aperitivi, visite guidate e molto altro!