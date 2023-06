In piazza contro l'abbattimento degli alberi: venerdì il sit-in a Saluzzo

Alberi di Saluzzo, il gruppo facebook creato circa un mese fa, da Edoardo Bonicelli, ex dirigente comunale dell’Ufficio Urbanistica, lancia l’invito per una manifestazione pubblica, venerdì 16 giugno, per “fermare il taglio indiscriminato di alberi sani e portare l’attenzione sulla sistemazione complessiva del verde pubblico".

Il ritrovo è per le 18 in piazzetta Battaglione Alpini, dove verranno tagliati i primi alberi, piccola area verde vicino alla Posta che incrocia via Mattatoio, dove oggi mercoledì 14 giugno è in avvio uno dei due cantieri per la riqualificazione. Sugli alberi del viale, aceri, da alcuni giorni sono legati cartelli con la scritta “pietà non tagliatemi, sono bello verde”.

I partecipanti alla manifestazione partiranno poi in corteo, per piazza Cavour, piazza Garibaldi, corso Italia, nel tratto dal duomo a via Silvio Pellico.

Quale è il motivo della protesta? Vuole raccogliere il malcontento di cittadini, nei riguardi dell’abbattimento di alberi in aree e piazze della città, oggetto di interventi di restyling, a cominciare dall’ultimo cantiere in ordine di tempo: piazza XX Settembre: “un asfalto totale” sottolinea Bonicelli, che è intervenuto nel recente dibattito per parlare di verde e di permeabilità dei suoli a Saluzzo.

“Siamo costretti a scendere in piazza, venerdì – spiega sulla pagina Alberi di Saluzzo - perché è l'ultima spiaggia che è stata lasciata al dissenso emerso da più parti contro le modalità di gestione del verde pubblico che hanno previsto abbattimenti indiscriminati di alberi adulti e nessuna attenzione alla permeabilità dei suoli".

La manifestazione, viene sottolineato, non ha colore politico e raduna persone di diverse tendenze politiche che la pensano allo stesso modo e, "nelle quali prevale il senso civico di difesa di un bene comune qual'è il verde pubblico”.