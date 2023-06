Ritorna la navetta di Bus Company per le Cupole Lido

Ritorna la navetta di Bus Company, in collaborazione con Moeves, che permette di raggiungere le Cupole Lido per un’estate di divertimento.

Dal 12 giugno al 3 settembre sarà attivo un servizio di navetta che collegherà ogni mezzora la stazione ferroviaria di Cavallermaggiore e il Parco Acquatico Cupole Lido.

Per offrire un ulteriore servizio, ci sarà una corsa al mattino e una al pomeriggio che collegherà anche i comuni di Moretta e Villafranca Piemonte.

I prezzi della navetta partono da 3€.

I biglietti sono acquistabili sia a bordo del mezzo sia online.

Per maggiori informazioni è possibile andare su www.moeves.it.

Enrico Galleano, AD di Bus Company, afferma: “Dopo l’apprezzamento del servizio effettuato lo scorso anno, siamo felici di confermare anche per la prossima stagione estiva la navetta in collaborazione con Moeves. Le Cupole sono diventate un luogo iconico per il divertimento giovanile e per le famiglie e pertanto vogliamo continuare a garantire un servizio che possa essere un punto di riferimento per il nostro territorio.”