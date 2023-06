Michelin festeggia i primi sessant'anni dello stabilimento di Cuneo, "il più importante dell’Europa occidentale"

È a Torino, città che nel 1906 ha visto i natali della prima sede estera del Gruppo e che ancora oggi ospita la sede legale, attività produttive e logistiche della Michelin italiana, che Michelin Italia ha deciso di festeggiare oltre 110 anni di Made in Italy e di celebrare il 60° anniversario dello stabilimento di Cuneo, fiore all’occhiello del Gruppo Michelin.

Il presidente della Michelin Italiana, Simone Miatton, insieme a Simone Rossi, direttore dello stabilimento di pneumatici vettura di Cuneo, hanno svelato il livello di eccellenza raggiunto dall’impianto produttivo che per il Gruppo Michelin rappresenta lo stabilimento più importante dell’Europa occidentale e leader tecnologico, ovvero uno degli otto siti che sviluppa nuove tecnologie da estendere poi alle altre fabbriche nel mondo. Questo dato assume ancora più importanza se consideriamo che sono 121 gli impianti che fanno parte del Gruppo Michelin.

IL GRUPPO MICHELIN

Leader nel mondo per la produzione di pneumatici, il Gruppo Michelin conta oggi circa 132.000 dipendenti in 177 Paesi. I siti produttivi in totale sono 121, mentre gli investimenti in Ricerca e Sviluppo rappresentano il 3% del fatturato: nel 2022 sono stati 682 milioni di euro.

MICHELIN ITALIANA

Fondata nel 1906 a Torino come prima sede estera del Gruppo, Michelin Italia oggi è fortemente radicata in Piemonte dove, oltre ad ospitare nel capoluogo la sede legale, un impianto produttivo di semifiniti e il polo logistico Europeo, si trovano lo stabilimento di Alessandria - dedicato alla produzione di pneumatici per mezzi pesanti, Agricoli, Genio Civile e Metro – e lo stabilimento dedicato a pneumatici auto di Cuneo. In Lombardia sono ubicati gli uffici della Direzione Commerciale e a Pomezia la sede di un secondo polo logistico Europeo.

Michelin Italia è il più grande produttore di pneumatici Made in Italy: infatti il 58% della produzione nazionale (20,8 milioni di unità nel 2022, fonte Assogomma, 12 milioni dei quali realizzati da Michelin) è realizzata negli stabilimenti Michelin, mentre la parte residua è ripartita tra quattro aziende concorrenti.

In Italia, le circa 3.800 persone che lavorano per Michelin hanno permesso all’Azienda di raggiungere la leadership sul territorio nazionale e di diventare un punto di riferimento per lo sviluppo di nuove tecnologie per l’intero Gruppo. Il 99,7% dei dipendenti hanno un contratto a tempo indeterminato e lo sviluppo continuo delle competenze è una leva di sviluppo importante sulla quale l’azienda investe: sono circa 246.000 le ore di formazione erogate nel 2022. Gli stabilimenti di Cuneo e Alessandria hanno complessivamente una capacità produttiva installata di 14 milioni di pneumatici l’anno.

L’attenzione legata alla diversità ed agli aspetti gender è un pilastro importante per Michelin Italia che ha ottenuto la certificazione di azienda "Gender Equality", riconoscimento che premia l'impegno di lungo corso nei confronti di questi importanti tematiche.

LO STABILIMENTO DI CUNEO

Nel 2023 lo stabilimento Michelin di Cuneo festeggia i suoi primi 60 anni. Il compleanno dell’innovativa realtà industriale piemontese – e relative pietre miliari ottenute in 6 decadi di attività – hanno avuto e troveranno riscontro, sia narrativo sia fattuale, negli eventi pianificati nel corso del 2023 organizzati dentro e fuori lo stabilimento, coinvolgendo il territorio, la stampa e le istituzioni.

Lo stabilimento nasce nel 1963, e oggi impiega circa 2.300 persone. La produzione si focalizza su pneumatici vettura, veicoli commerciali leggeri e semifiniti. La capacità produttiva installata consente una produzione annuale di 13 milioni di pneumatici.

Se contestualizzata al territorio nazionale Cuneo è il più importante stabilimento di pneumatici in Italia per capacità produttiva e per numero dipendenti.

Inoltre, per il territorio che lo ospita, lo stabilimento Michelin è una delle realtà industriali più importanti ed esporta il Made in Italy in tutto il mondo. Infatti, l’80% della produzione dello stabilimento di Cuneo è destinato al mercato europeo, mentre il restante 20% viene esportato al di fuori del continente.

Grazie agli investimenti in tecnologia, nello sviluppo dei team e delle persone, lo stabilimento negli anni è diventato un riferimento all’interno del Gruppo, tanto da essere qualificato come “leader tecnologico” – ovvero uno degli otto centri nei quali vengono testate e sviluppate le nuove tecnologie, prima dell’industrializzazione su larga negli impianti produttivi Michelin nel mondo, che conta 121 fabbriche, 67 delle quali dedicate alla produzione di pneumatici.

Lo stabilimento, inoltre, sta implementando nuove soluzioni al fine di ridurre l’impatto ambientale, in linea con gli obiettivi del Gruppo Michelin che prevedono la decarbonizzazione entro il 2050.

Tra queste, l’adozione di 36 presse elettriche che hanno già consentito di risparmiare 4.000 tonnellate di CO2 e un nuovo impianto di trigenerazione ad alta efficienza, in grado di produrre contemporaneamente energia elettrica, vapore e acqua per il riscaldamento e il raffrescamento. Questo impianto, i cui lavori sono già stati avviati per poter essere operativo dal 2024, non avrà alcun impatto sull’ambiente circostante e, insieme ad altre iniziative in corso di sviluppo, consentirà di coprire il 97% del fabbisogno energetico dello stabilimento di Cuneo. Inoltre, attraverso l’integrazione di queste soluzioni e impianti, dal 2024 il sito produttivo avrà a disposizione il 16% dell’energia proveniente da fonti rinnovabili, corrispondente ad una riduzione di emissione di CO2 di 18.000 tonnellate all’anno.

La Michelin di Cuneo inaugura l’Hub del CIM 4.0 di Torino, laboratorio d’innovazione all’interno del sito, che fornirà supporto alle imprese locali

​ll sito ha una forte partecipazione e coinvolgimento nella vita locale. Negli anni ha organizzato manifestazioni riguardanti la sicurezza stradale con le scuole della città, sostenuto eventi sportivi, creato una forte interazione con gli istituti tecnici del territorio e con l'Università e il Politecnico di Torino.

Come attore industriale chiave sul territorio, da sempre Michelin sostiene lo sviluppo delle filiere locali. Per rafforzare il legame con il territorio e con le imprese locali, il prossimo 21 Giugno sarà inaugurato all’interno dello stabilimento di Cuneo, un laboratorio d’Innovazione, che avrà la funzione di fornire un supporto strategico e operativo per le imprese manufatturiere del territorio orientate alla digitalizzazione dei processi industriali, nell’ottica dell’Industria 4.0.

Si tratta di un HUB del Competence Industry Manufacturing 4.0 di Torino (CIM4.0), uno degli otto centri di competenza nazionali ad elevata specializzazione promossi dal MISE, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riconosciuto come polo d’eccellenza nell’ambito della trasformazione tecnologica delle imprese con la diffusione di tecnologie e competenze dell’Industry 4.0.

Costituito da Politecnico e Università di Torino, supportato in qualità di soci fondatori da 22 importanti imprese private, tra le quali Michelin, qualificato da importanti player industriali in qualità di activity partner, CIM4.0 accompagna le aziende nel loro percorso di maturazione tecnologica, di processo e di prodotto, aumentandone la competitività digitale e sostenibile.

Nel 2021 è stato firmato un accordo tra Confindustria Cuneo-CIM 4.0 di Torino e Michelin Cuneo per la creazione di un Hub del CIM4.0 presso le aziende consorziate presenti nella provincia di Cuneo, al fine di migliorare l'accessibilità del CIM4.0 alle aziende della Provincia di Cuneo e definire e sviluppare i temi di interesse per le aziende locali. Ad oggi le tematiche in corso di sviluppo presso Michelin Cuneo saranno:

Sistemi a guida autonoma interni ed esterni (Automated Guided Vehicle)

Sistemi di analisi vibrazionale e manutenzione predittiva per macchinari di produzione

Sistemi di visione basati su Machine Learning

Sistemi Robot per applicazioni industriali

Sistemi di esecuzione della produzione

Quest’ultima iniziativa andrà a confermare la funzione strategica dello stabilimento di Cuneo promuovendo ulteriori forme d’innovazione e coinvolgimento del territorio.

Simone Miatton, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia: "La storia del sito di Cuneo e della Michelin Italiana sono la prova che la produzione 'Made in Italy' è una sfida che può essere affrontata con successo. Per poterlo fare è necessario puntare sulla competitività degli stabilimenti che è determinata da una visione strategica permeata dai valori di sostenibilità ambientale, sociale ed economica condivisi con il Gruppo, necessaria per assicurare un futuro duraturo all’Azienda. Per poter mettere in atto questa strategia occorrono importanti investimenti in termini di sviluppo delle competenze delle persone e dei processi industriali. Tra il 2018 e il 2022 il Gruppo ha investito in Italia circa 315 milioni di Euro, che sottolineano l’interesse nel nostro Paese”.

Simone Rossi, direttore dello stabilimento di Cuneo: ”Concentrandosi su prodotti premium, eccellenza di squadra, modernizzazione del processo produttivo, miglioramento delle condizioni di lavoro e garanzia di un uso efficiente delle risorse e del dialogo sociale, lo stabilimento di Cuneo ha, nel tempo, soddisfatto una serie di requisiti che determinano la redditività di un sito industriale. Grazie alla posizione di “Leader Tecnologico” conquistata all’interno del Gruppo, i team hanno stimoli e i mezzi per continuare a costruire il futuro del sito".