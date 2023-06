A Roccaforte Mondovì torna l'appuntamento con 'Grazielle in fuga'

Dopo due edizioni che hanno portato tanta allegria e colore per le vie del paese, sabato 24 giugno torna “Grazielle in fuga” corsa goliardica non competitiva con bici monomarcia, da Roccaforte a Prea, che riprende un’antica manifestazione degli anni ‘70.

Un percorso di 6 km immerso nel verde della Valle Ellero, fatto di tante risate e splendida compagnia .

A differenza degli anni passati, quest’anno l’edizione verrà proposta il sabato in orario pomeridiano ed il tema sarà “Cugini di Campagna”, lasciando libera interpretazione ai partecipanti.

All’andata sarà previsto un servizio navetta che permetterà ai partecipanti di portare la propria auto già a Prea, così da facilitare le operazioni di ritorno a casa a fine evento.

Il ritrovo è previsto alle ore 16.00 presso il Pala Ellero in piazza ANA e la partenza alle ore 17.

Così come gli anni passati, a metà percorso ci sarà una tappa gastronomica con acqua, sangria, pizza e focaccia per rifocillarsi prima dell’arrivo nella frazione dell’Alta Valle Ellero, sede dell'omonimo Presepe Vivente.

All’arrivo, previsto per le ore 19.30, ci sarà l’apericena organizzata dagli Amici di Prea, cui seguirà la premiazione dei partecipanti che si sono contraddistinti nella nuova edizione e una sottoscrizione a premi dove sarà possibile vincere due bici vintage.

A seguire, la manifestazione "Grazielle in fuga” diventerà… Freni a disco! La migliore musica dagli anni ‘60 agli anni ‘90 suonata da Dj Jerry per tutta la notte.

Si ricorda che l’evento è aperto a tutte le persone e a tutti i tipi di biciclette, negli anni passati le vie del paese hanno visto grazielle, semplici mountain bike, monocicli, macchine a pedali, tandem, grazielle con annessi carrelli e molto altro!

La partecipazione all’evento + l’apericena ha un costo di 18euro, per chi fa solo cena 15euro e gratuito per i minori di 7 anni.