Attualità | 16 dicembre 2025, 16:15

"Noi alpini": a Saluzzo si inaugura la mostra fotografica di Enzo Isaia alla ex Caserma Musso

"Le immagini già ammirate da oltre novantamila visitatori in tutta Italia, restituiscono la vita quotidiana degli Alpini con una delicatezza capace di parlare anche alle nuove generazioni". Visitabile fine al 1 febbraio. Ingresso libero, tutti i fine settimana

&quot;Noi alpini&quot;: a Saluzzo si inaugura la mostra fotografica di Enzo Isaia alla ex Caserma Musso

Venerdì 19 dicembre alle 18 si inaugura la mostra “Noi Alpini” di Enzo Isaia organizzata dal Comune di Saluzzo a “Il Quartiere" ( ex Caserrma Musso, piazza Montebello, 1). 

Fino al 1° febbraio 2026 sarà possibile immergersi in un viaggio nel tempo attraverso le immagini del fotografo.

Sessant’anni dopo il suo servizio nelle Penne Nere, Isaia condivide infatti uno sguardo autentico e poetico sulla vita militare alpina: un mondo fatto di neve, camerate essenziali, marce, addestramenti e momenti semplici che oggi appartengono alla memoria collettiva.

Le immagini in bianco e nero, già ammirate da oltre 90mila visitatori in tutta Italia, restituiscono la vita quotidiana degli Alpini con una delicatezza capace di parlare anche alle nuove generazioni.

Accanto ai soldati compaiono i muli, protagonisti silenziosi e insostituibili delle manovre di montagna. Isaia li ritrae mentre affrontano pendii ghiacciati, riposano negli accampamenti d’alta quota o si avvicinano ai falò accanto agli uomini: frammenti di una relazione unica, fatta di fiducia e reciproca fatica. 

All’interno delle caserme emergono altri scorci di un mondo ormai scomparso: le brande metalliche, la ramazza, la segatura bagnata sui pavimenti, il rancio nelle gavette, la benedizione del cappellano. La montagna, infine, diventa poesia: scenari di neve e luce che lo sguardo di Isaia trasforma in racconto emotivo.

Enzo Isaia, nato a Pordenone e torinese d’adozione, è diventato negli anni uno dei più riconosciuti fotografi italiani nel settore pubblicitario, lavorando per Ferrari, Maserati e altre grandi realtà industriali. Parallelamente ha portato avanti una ricerca personale che fa della luce un elemento narrativo fondamentale.

La mostra di Saluzzo non è solo un percorso espositivo: è un ponte tra generazioni. Per chi ha fatto la naja è un ritorno immediato, per i giovani un’occasione preziosa per avvicinarsi a una parte importante della nostra storia.

Le didascalie e la prefazione, sia della mostra sia dell’omonimo libro (edito da Mursia Editore), sono di Giulio Bedeschi, autore di “Centomila gavette di ghiaccio”.

Appuntamento a Saluzzo, a “Il Quartiere” in piazza Montebello 1. Ingresso libero, tutti i fine settimana.

Orari sabato 15-18 / domenica 10-12 e 15-18 tel. 0175.211438 / cultura@comune.saluzzo.cn.it

C.S.

