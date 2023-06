"OndeSonore 2023: Un'esperienza musicale unica che unisce generazioni"

Tarantasca - Manca meno di un mese al Festival Musicale che anche in questa 22^ edizione offrirà tante novità con una grande varietà di generi musicali, che spaziano dalle cover band , al DJ Village Party musica senza sosta, fino al grande concerto esclusivo dei Pink Floyd Legend.

Venerdì 14 Luglio cover band Sismica e Dj Elia con Jay di Maggio.



Sabato 15 Luglio la grande novità con DJ Village Party , la piazza suona dalle 18:00 fino alle 03:00, musica non-stop con un calendario di DJ famosi, che potete scoprire sui nostri social sui canali @ondesonoretarantasca. Aperitivo, cena, food drink , musica luci e un grande palco , un'atmosfera elettrizzante che manterrà il pubblico in piedi tutta la notte. Acquista la prevendita online a 10€ con 1 consumazione inclusa qui [LINK prevendita sabato]

Domenica 16 Luglio OndeSonore cambia marcia per offrire un'esperienza musicale completamente diversa. Gli amanti della musica di tutte le età avranno l'opportunità di assistere a un concerto esclusivo dei Pink Floyd Legend, che presenteranno il loro Atom Heart Mother Tour 2023. Questo evento unico nel suo genere vedrà la band esibirsi con un coro (Polifonici del Marchesato) e orchestra, offrendo un'esperienza musicale con successi dei Pink Floyd riprodotti in modo fedele che hanno fatto la storia. Biglietti su Ticketone o nelle ricevitorie convenzionate [LINK www.ondesonore.com ]

OndeSonore 2023 promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di musica di tutte le età. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo evento straordinario e acquistate i vostri biglietti oggi stesso.Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, visitate il sito web di OndeSonore www.ondesonore.com e i canali social @ondesonoretarantasca