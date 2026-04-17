A Barge il teatro si fa solidarietà: in scena la Compagnia d'la Vila per sostenere la ricerca sul cancro

Una serata di teatro, risate e impegno sociale: a Barge la cultura torna protagonista con un appuntamento che unisce spettacolo e solidarietà.

Mercoledì 22 aprile alle 21 il Cinema Comunale ospiterà infatti una serata benefica a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca sul cancro.

Sul palco andrà in scena la Compagnia d’la Vila di Verzuolo con ‘Tal e qual’ commedia brillante in tre atti di Christian La Rosa, proposta nell’adattamento e traduzione in piemontese di Carlo Antonio Panero.

Lo spettacolo promette leggerezza e divertimento, senza rinunciare a una riflessione più profonda grazie al valore solidale dell’iniziativa.

Un’occasione per trascorrere una serata piacevole e, allo stesso tempo, contribuire concretamente a una causa di grande importanza per il territorio e per l’intero Paese.

Tra gli organizzatori della serata c’è Claudio Coero Borga in qualità di delegato della fondazione di Candiolo, impegnato nella raccolta fondi a sostegno dell’istituto: “Sono 26 anni che sono delegato della fondazione cura e ricerca sul cancro e mi adopero a raccogliere fondi per l’istituto con spettacoli, vendita di prodotti e varie attività finché questo male incurabile diventi curabile. La serata si svolgerà con ingresso a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Da anni proponiamo questa formula teatrale come occasione di solidarietà, perché crediamo sia importante permettere a ciascuno di contribuire secondo le proprie possibilità e sensibilità. In cambio, il pubblico potrà trascorrere un momento di svago e serenità, accompagnato però anche dalla consapevolezza di aver sostenuto concretamente una realtà impegnata ogni giorno nella ricerca contro il cancro, ambito in cui rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale. È doveroso rivolgere un sincero ringraziamento alla Compagnia d’la Vila di Verzuolo e a tutte quelle che, nel tempo, hanno scelto di mettere il proprio impegno e talento al servizio di una causa così importante”

La commedia racconta le vicende di un imprenditore sull’orlo del tracollo economico, fragile nei rapporti personali e pronto a inventarsi una soluzione tanto ingegnosa quanto rischiosa per uscire dalla crisi. Da qui prende il via una girandola di equivoci e colpi di scena che accompagneranno lo spettatore tra situazioni paradossali, imbarazzi e momenti di grande comicità.

In scena saliranno Carlo Antonio Panero, Claudio Nasianero, Elisa Peracchia, Caterina Bonino, Bruna Corredo, Irma Emanuel, Piergiorgio Silvestro, Maddalena Giacosa, Pier Luigi Rovere e Valentina Giordano.

Ingresso a offerta libera.