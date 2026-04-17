Expo della Sostenibilità 2026: un mese di eventi e dodici città coinvolte per la quarta edizione della rassegna [FOTO E VIDEO]

È stata presentata al Castello di Roddi la mostra “Just Open Your Eyes”, evento che apre l’edizione 2026 dell’EXPO della Sostenibilità, piattaforma diffusa e vivace di incontri e iniziative dedicate ai temi dello sviluppo sostenibile che oggi coinvolge 12 città tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Alla presentazione per la stampa, tenuta questa mattina, erano presenti e sono intervenuti, oltre agli organizzatori e all'artista Valerio Berruti, l'assessore del Comune di Roddi ed ex sindaco Lorenzo Prioglio, l'assessore del Comune di Alba Edoardo Fenocchio e la referente per Agrion (Fondazione per la Ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese) Ariele Muzzarelli.

La mostra sarà visitabile liberamente dal 18 aprile al 24 maggio nel maniero langarolo e rappresenta uno degli appuntamenti simbolo della quarta edizione dell’EXPO, in programma tra aprile e maggio 2026 con oltre venticinque giornate di attività tra incontri nelle scuole, eventi aperti al pubblico, spazio alle startup e premi dedicati ai comuni più virtuosi.

L’esposizione propone un percorso che unisce arte e riflessione ambientale, accompagnando il visitatore in un viaggio tra paure, consapevolezza e possibilità di cambiamento. Il percorso si sviluppa in tre momenti: una prima parte più oscura che richiama gli incubi e i timori legati alla crisi ambientale, una seconda parte dedicata al risveglio e alla presa di coscienza e una terza che invita all’azione e alla responsabilità verso il futuro del pianeta.

Al centro della mostra c’è l’opera “Lilith” dell’artista Valerio Berruti, una video-animazione presentata recentemente a Palazzo Reale di Milano. È una bambina che non riesce a dormire, la circondano mostri invisibili che hanno il volto della siccità, degli ecosistemi che muoiono, dei ghiacciai che si ritirano. L’opera sarà protagonista sia all’interno che all’esterno del Castello di Roddi. All’esterno, il video verrà proiettato in loop sulla facciata del castello, trasformando le mura storiche in una grande superficie narrativa visibile anche da lontano.

[La video-animazione di Valerio Berruti proiettata sulla facciata del castello di Roddi]

Tra fine aprile e inizio maggio il programma si sposta nelle scuole del territorio con EXPO Educazione: un tour tra diverse città piemontesi e valdostane dedicato alle scuole che hanno partecipato al progetto Green School: Road to the future e hanno lavorato per ottenere la certificazione ambientale. Un momento per premiare chi si è messo in gioco davvero fra studenti, insegnanti, dirigenti e per costruire insieme un dialogo tra giovani, istituzioni e divulgatori che non si esaurisce in una sola mattinata.

Il 22 maggio a Mondovì è il turno dell’Innovation Hub, incontro dedicato all’innovazione nella filiera agricola e sostenibile, realizzato in collaborazione con Fondazione Agrion. L’appuntamento, in programma alle ore 17:45 presso il Museo della Ceramica, vedrà la presentazione di cinque realtà tra startup e progetti innovativi, con l’obiettivo di offrire uno sguardo concreto sul futuro del settore Agrifood.

Il giorno successivo, venerdì 23 maggio, ad Alba arriva EXPO LIVE, un momento di incontro e confronto sui temi ambientali. L’appuntamento, in programma alle ore 20 all’Arena del Teatro Sociale, si apre con un “Aperigreen” realizzato in collaborazione con Circonomia, accompagnato da un dj set a cura di Radio Alba. La serata proseguirà con un talk dedicato al rapporto tra sostenibilità ambientale e sociale, a cura di Slow Food, per guidare una riflessione su temi centrali tra sostenibilità ambientale e sociale.

Il 29 maggio, sempre ad Alba, il programma dedicato all’innovazione prosegue con lo Start-up Innovation Hub, in programma dalle ore 17:00 al Palablack Miroglio, via Santa Barbara 22. Un pomeriggio in cui startup, imprese e istituzioni si incontrano e si confrontano favorendo opportunità di sviluppo. Il sipario sulla quarta edizione del progetto scenderà il 30 maggio alle 16:00 al Centro Incontri della Provincia di Cuneo con la cerimonia degli EXPO Award – Comuni Sostenibili, riconoscimenti dedicati alle amministrazioni locali che non si sono limitate a firmare dichiarazioni di intenti, ma hanno trasformato l’impegno in azioni concrete. Il bando, promosso dalla Provincia di Cuneo, si apre in questi giorni e i Comuni interessati potranno candidarsi entro il 4 maggio. L’iniziativa mira a valorizzare il grande lavoro delle amministrazioni locali, favorendo lo scambio di buone pratiche e stimolando nuove progettualità nel segno della sostenibilità ambientale e sociale.

LE INTERVISTE [VIDEO]

Dietro alla quarta edizione di Expo della Sostenibilità c’è Wild Life Protection ETS, associazione giovanile (con meno di 23 anni di media) fondata a Roddi nel 2022, ma le cui radici risalgono al 2016 con le prime attività di sensibilizzazione sul territorio. Sono una ventina i volontari attivi che negli anni hanno costruito un modello originale di educazione ambientale, raggiungendo quasi ventimila studenti in Piemonte e Valle d'Aosta con il progetto Green School — Road to the Future. Da quel percorso, nel febbraio 2026, è nato un nuovo bosco a Serravalle Langhe, con un albero piantato per ogni scuola partecipante: 130 specie autoctone radicate nel territorio come promessa concreta. Just Open Your Eyes è il loro messaggio più ambizioso, l'installazione che diventa cuore pulsante e filo narrativo dell'EXPO della Sostenibilità, giunto alla sua quarta edizione.

[I soci dell'associazione Wild Life Protection Ets]

[Valerio Berruti]