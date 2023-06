Cuneo: in frazione San Rocco i funerali di Marcello Consolino, stroncato da un malore durante un'escursione in bicicletta

Le comunità di Borgo San Dalmazzo e di San Rocco Castagnaretta piangono la scomparsa di Marcello Consolino, deceduto nel primo pomeriggio di lunedì 19 giugno nel savonese durante un’escursione in bicicletta con amici.



Il fatto è occorso a Murialdo, mentre il gruppo si trovava sulla salita dei Giovetti. Consolino – 64 anni – ha accusato un malore, cadendo dal mezzo e perdendo i sensi. Subito attivata la Croce Verde e il ‘Grifo’ di Villanova d’Albenga: purtroppo, i soccorsi sono stati vani.



Pensionato ed ex dipendente (impiegato) della Michelin di Cuneo, amava il ciclismo (aveva infatti partecipato a diverse edizioni della Fausto Coppi e a Granfondo in tutto il paese) e il calcio. Lascia la moglie Patrizia, le figlie Micol e Giorgia, il fratello Gianfranco e la sorella Vilma.



L’ultimo saluto gli verrà concesso giovedì 22 giugno alle 14.30 nella parrocchiale di San Rocco Castagnaretta dove oggi, alle 20, verrà recitato il Rosario.