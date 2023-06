Cardano supera Ethereum: Caged Beasts può raggiungere la stessa impresa?

Nel frenetico mondo delle criptovalute, l'innovazione e la concorrenza sono motori costanti di progresso. Dall'inizio di Bitcoin, l'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) ha assistito all'ascesa di numerose valute digitali, ciascuna in lizza per sfidare i mercati tradizionali e stabilire il proprio dominio. Tra questi contendenti, due giocatori degni di nota hanno catturato l'attenzione degli appassionati di criptovalute: Cardano ed Ethereum.

Cardano ha recentemente superato Ethereum in termini di attività di sviluppo, sollevando intriganti interrogativi sul suo potenziale. In questo articolo, approfondiremo i recenti sviluppi, i punti di forza e le sfide affrontate da Cardano ed esploreremo ser Caged Beasts (BEASTS), un altro giocatore emergente, può raggiungere un'impresa simile.

L'ascesa di Cardano

Cardano, una piattaforma blockchain all'avanguardia, fornisce un'infrastruttura robusta e scalabile per la creazione di applicazioni decentralizzate (dApp) e contratti intelligenti. Lanciato nel 2017, Cardano ha guadagnato costantemente slancio ed è emerso come un formidabile concorrente di Ethereum.

Recentemente, Cardano è emerso come il protocollo leader in termini di attività di sviluppo, secondo un rapporto pubblicato da Santiment, una piattaforma di metriche sociali. Il rapporto ha rivelato che Cardano ha superato altri protocolli, tra cui Polkadot (DOT) e Cosmos (ATOM), per assicurarsi il primo posto. Vale la pena notare che Ethereum (ETH), la seconda più grande blockchain di contratti intelligenti, ha ottenuto un quarto posto.

Questo risultato ha alimentato le speculazioni sul potenziale di Cardano di superare Ethereum e diventare la piattaforma di riferimento per le applicazioni decentralizzate.

Il dilemma di Ethereum

Non si può discutere dell'ascesa di Cardano senza menzionare Ethereum, la potenza di lunga data nel mondo delle blockchain dei contratti intelligenti. Nonostante il successo della transizione di Ethereum verso un meccanismo di consenso proof-of-stake, si è sorprendentemente classificato al quarto posto nell'attività di sviluppo.

Questo risultato inaspettato evidenzia il panorama competitivo all'interno del settore blockchain e suggerisce che anche i giocatori affermati devono continuare a innovare per mantenere le loro posizioni.

Bestie in gabbia Le bestie in gabbia possono seguire l'esempio?

Nel mezzo della battaglia in corso tra Cardano ed Ethereum, un nuovo sfidante emerge all'orizzonte: Caged Beasts. In qualità di nuovo arrivato sulla scena, Caged Beasts mira a sconvolgere il tradizionale mercato finanziario e sfidare i protocolli stabiliti. Ispirato dai risultati di Cardano, Caged Beasts ha puntato su un successo simile, determinato a ritagliarsi la propria strada nel mondo delle criptovalute.

Sebbene Caged Beasts sia ancora nelle sue fasi iniziali e non sia stato lanciato, il suo team di progetto ha compiuto sforzi significativi per garantirne il successo. Con un allettante sistema di referral che premia sia i referrer che le persone segnalate, Caged Beasts mira a costruire una forte comunità di investitori e appassionati. L'attenzione del team al coinvolgimento della comunità, unita a concorsi e premi intriganti, dimostra un approccio strategico per generare interesse e partecipazione.

Tuttavia, il viaggio di Caged Beasts non sarà privo di sfide. Entrare in un settore dominato dai giganti richiede più dell'ambizione: richiede innovazione, supporto della comunità e una proposta di valore unica. Sebbene Caged Beasts possa trarre ispirazione dall'approccio guidato dallo sviluppo di Cardano, deve anche navigare tra le complessità del mercato e fornire ragioni convincenti per investitori e sviluppatori per scegliere la sua piattaforma.

Pensieri finali

L'ascesa di Cardano come protocollo con la più alta attività di sviluppo nel 2022 ha scosso il panorama delle criptovalute, provocando discussioni sul potenziale di altre criptovalute per ottenere risultati simili.

Caged Beasts, un contendente emergente, spera di seguire le orme di Cardano e interrompere lo status quo. Tuttavia, resta da vedere se Caged Beasts sarà in grado di superare le sfide future e affermarsi come un formidabile attore nel settore.

