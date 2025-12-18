DL Economia, Bergesio (Lega): “Dal Governo concretezza e territori al centro. Dal sostegno alla casa e alle infrastrutture, l’Italia riparte”

"L'approvazione definitiva del Dl Economia segna un passo avanti decisivo per la stabilità e la crescita del nostro Paese. Non parliamo di semplici numeri, ma di risposte attese da famiglie, giovani e imprese. Con questo provvedimento, la Lega e la maggioranza di centrodestra dimostrano che la buona politica è quella che sa ascoltare le istanze dei territori e trasformarle in norme concrete: dai quasi due miliardi per potenziare la rete ferroviaria alla protezione delle eccellenze sanitarie, fino ad un segnale forte per chi vuole acquistare la prima casa. Stiamo costruendo un’Italia più moderna, capace di valorizzare le proprie competenze e di guardare al futuro con fiducia”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta il via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto-legge recante misure urgenti in materia economica e finanziaria.



Il provvedimento, che mobilita risorse complessive per oltre 2 miliardi di euro, si distingue per un approccio trasversale che tocca i pilastri dello sviluppo nazionale.



“Grande attenzione è stata riservata alle infrastrutture, con uno stanziamento imponente di 1,8 miliardi di euro destinato a RFI per garantire trasporti più efficienti e sicuri, un obiettivo da sempre prioritario per l’agenda della Lega”, dice Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato.



Sul fronte del welfare e dei giovani, Bergesio sottolinea l'importanza strategica del rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa e l'incremento delle borse di studio per gli specializzandi dell’area sanitaria non medica, figure fondamentali per la tenuta del sistema salute: “Investire nella formazione di veterinari, psicologi e farmacisti significa investire sulla qualità della vita di domani".



Il decreto interviene inoltre nel settore della sanità di eccellenza, garantendo risorse a centri di ricerca all'avanguardia come il CNAO per le terapie oncologiche innovative, ed offrendo alle Regioni virtuose la possibilità di investire direttamente nel personale sanitario, superando i vincoli del passato per abbattere le liste d'attesa.



Un passaggio fondamentale riguarda anche il settore agroalimentare, con fondi specifici per il miglioramento genetico delle specie zootecniche, a tutela della qualità del Made in Italy.



"Dalla sicurezza, con il pagamento degli straordinari per le nostre Forze dell'Ordine, alla digitalizzazione delle imprese, questo decreto è la sintesi di una visione politica che non lascia indietro nessuno - conclude il Senatore Bergesio -. Continuiamo a lavorare con questa determinazione per dare all'Italia la solidità che merita”.