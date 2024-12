Cristina D’Avena in concerto al Palazzetto dello sport di Cuneo

Dopo il grande successo del concerto dell’Epifania 2024 con i Nomadi, che ha segnato il primo sold-out del Palazzetto dello Sport di Cuneo nel 2024 nel Post COVID, la società di eventi Bellerofonte è pronta a offrire un nuovo spettacolo che promette di conquistare il cuore del pubblico di tutte le età.

In collaborazione con il Circolo ‘L Caprissi, intento a festeggiare i suoi 150'anni di storia, Bellerofonte è orgogliosa di annunciare che il primo spettacolo del 2025, avrà come protagonista la regina delle sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni. Ebbene sì, avete capito bene, Sabato 1° marzo 2025 alle ore 19, il Palazzetto dello Sport di Cuneo accoglierà come Special Guest Cristina D’Avena, l’unica in grado di far cantare grandi e piccini con le sigle più amate della nostra infanzia.

La serata sarà ulteriormente arricchita dalle esibizioni del mago Alberto Allione, che incanterà con i suoi straordinari giochi di prestigio e di Mauro Villata, il comico di Colorado Café, che regalerà risate e leggerezza.

BIGLIETTI E PUNTI VENDITA

I biglietti per il concerto sono acquistabili: • Online al link: shorturl.at/WuGoY• Presso il Liveticket Point di Energia Pulita, in Corso Nizza 29, Cuneo • In biglietteria al palazzetto durante tutte le partite in casa del Cuneo Volley

Prezzi dei biglietti: • Parterre: €18 + €1,8 di prevendita • Anello Verde: €14 + €1,4 di prevendita (con possibilità di scegliere il posto) • Anello Rosso: €10 + €1 di prevendita (posto unico) • Ingresso gratuito: riservato ai bambini sotto i 10 anni (nati dal 2014 incluso) e alle persone con disabilità.

UN’ESPERIENZA UNICA

Con brani iconici come “Kiss Me Licia”, “Occhi di Gatto”, “I Puffi Sanno” e tanti altri successi intramontabili, Cristina D’Avena offrirà uno spettacolo indimenticabile, perfetto per rivivere i ricordi d’infanzia e condividere un momento speciale con tutta la famiglia.

Per ulteriori informazioni: scrivere a info@bellerofonte.org oppure contattare il numero +39 333 2605691