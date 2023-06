Miac di Cuneo, il Comune nomina Marcello Cavallo nel Cda. E in consiglio scoppia la bagarre

Marcello Cavallo, Laura Fina e Marianna Beltritti: sono questi i soggetti nominati come rappresentanza dal Comune di Cuneo all’interno del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale del Miac Spa, comunicati dalla sindaca Patrizia Manassero in apertura dei lavori del consiglio comunale di giugno (convocato per la serata di oggi, lunedì 26 giugno). Nomi – soprattutto nel caso di Cavallo, che del Miac è presidente sin dal 2020 – che hanno destato i malumori di una buona parte della minoranza, nello specifico Franco Civallero (FI), Beppe Lauria e Giancarlo Boselli (Indipendenti).

I mormorii hanno ingenerato una discussione tra i tre consiglieri e il presidente del consiglio comunale Marco Vernetti basata sull’impossibilità, per regolamento, di ammettere dibattito nella fase consigliare delle comunicazioni, conclusa con una conferenza dei capigruppo – a cui Lauria ha rifiutato di partecipare, assieme a Mavy Civallero (SiAmo Cuneo) e Massimo Garnero (FdI) – che ha fatto slittare l’inizio vero e proprio del consiglio comunale di oltre un’ora.

A seguito della conferenza dei capigruppo si è stabilito di mettere in votazione la proposta di non permettere discussioni durante le comunicazioni della sindaca (come da regolamento), votazione a cui i gruppi di minoranza per intero non hanno partecipato, uscendo dall’aula del consiglio.