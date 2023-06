“Cinema sotto le stelle” e“Doi Pass”, l’estate di Mondovì si accende

L’estate del capoluogo monregalese entra nel vivo: dal successo di ‘Un sabato alla Moda’, la sfilata andata in scena sabato nel rione Piandellavalle, all’esordio di ‘Cinema sotto le Stelle’ e ‘Doi Pass’. L’Associazione “La Funicolare”, in collaborazione con il Comune di Mondovì ed il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e del Consiglio Regionale del Piemonte si appresta a vivere un ricco calendario di eventi nel mese di luglio, preludio all’evento clou di Ferragosto: la ‘Mostra dell’Artigianato Artistico’.

A partire dal 4 luglio, quattro martedì consecutivi con la serata del “Cinema sotto le stelle”: a partire dalle 21.30 i gradoni di piazza Maggiore diventeranno le suggestive poltrone da cui godersi, sempre a ingresso libero, quattro film piuttosto differenti tra di loro. Si partirà con “Come un gatto in tangenziale”, per passare l’11 luglio a “The Truman Show” e proseguire il 18 con “Troppo cattivi” per poi terminare, il 25 luglio, con “Rifkin's festival”.

Mercoledì 5 luglio, invece, i riflettori si accenderanno sul quartiere di Mondovì Breo con “Doi Pass”. Alle ore 21.00, le note della banda musicale di Mondovì, diretta dal maestro Maurizio Caldera, accompagneranno l’inaugurazione ufficiale della manifestazione, in piazza Monsignor Moizo. Nel corso dell’appuntamento d’apertura saranno innumerevoli le forme di intrattenimento proposte, con musica live, dj set, gonfiabili, la commistione tra arte e musica di “Tune in-Art & Music Expo”, presentazioni di libri, arte visiva, scuole di danza ed esposizione artistiche.

Il claim 2023, “Smac” (Shopping, Musica, Arte e Cultura) racchiude la mission dell’evento che, da ventotto edizioni, continua a regalare emozioni e riscuotere consensi. In tutte le sere dei “Doi pass”, a partire dalle 18, ci sarà spazio per lo street food in piazza Roma, che ospiterà anche il grande evento musicale della prima serata. Direttamente dalla finale di X Factor 2022, dove hanno partecipato nella squadra capitanata da Ambra Angiolini, i Tropea porteranno a Mondovì tutta l’energia del loro “Spring Inferno Tour”. I Tropea sono una delle band di riferimento della scena underground milanese capace di esplorare generi molto diversi, muovendosi tra italiano e inglese; il loro tour ha fatto tappa al Concerto del Primo Maggio e in alcune delle principali città italiane e arriva a Mondovì per un concerto a ingresso gratuito, come è nello spirito di una manifestazione per tutti organizzata all’interno della grande isola pedonale cittadina predisposta per l’occasione.

"I ‘Doi Pass’ sono importanti per riprenderci possesso del centro storico e per viverlo di più – dichiara Mattia Germone, presidente “La Funicolare” –, nelle sere d’estate, con il passeggio ed i negozi aperti che promuoveranno i saldi estivi. Il ringraziamento va ai tanti ‘attori’ che collaborano per la buona riuscita dell’evento, numerose realtà associazionistiche si adoperano in diversi ambiti per partecipare, essere presenti e organizzare punti spettacoli. Infine, ma non per ultimo, grazie ai nostri partner economici senza i quali non potremmo sostenere le spese organizzative sempre maggiori".

«"Da oltre vent’anni i Doi Pass rappresentano il cuore pulsante dell’estate monregalese" il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Un cuore che ha continuato a battere anche durante la difficile stagione pandemica del 2020, a testimonianza della valenza aggregativa, culturale e sociale che negli anni l’intera manifestazione ha saputo acquisire. Il centro storico di Breo si appresta così a vivere quattro serate all’insegna dell’intrattenimento più puro e autentico, capace di miscelare elementi della tradizione con spettacoli innovativi destinati ai più giovani. Pensiamo, ad esempio, all’esibizione dei Tropea, band rivelazione di X Factor 2022, o al “Tune In–Art & Music Expo” che vuole un po’ rappresentare la direzione da seguire per il futuro. Un modo per godersi appieno il nostro centro commerciale naturale, ritornando magari a fruire di spazi artistici di pregio come l’ex chiesa di Santo Stefano da poco rinnovata, ma anche per prepararsi al meglio in vista della 55ª Mostra Nazionale dell’Artigianato Artistico di Piazza, in una simbolica staffetta tra quartieri, da sempre anime indivisibili della città".