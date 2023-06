Le due ruote diventano protagoniste della promozione del dono di sangue e plasma

Quando la passione per le due ruote e l’impegno nel donare si incontrano, nasce “Metti in moto il dono”. Anche quest’anno l'iniziativa, giunta alla terza edizione, vuole promuovere il dono di sangue e plasma in un periodo, quello estivo, che storicamente registra una forte contrazione delle donazioni, ma nel quale è ancora più importante promuovere il gesto della donazione per garantire la continua disponibilità di sangue anche durante i mesi più caldi dell'anno.

A chi è rivolta l'iniziativa?

L'iniziativa è rivolta a tutti gli appassionati del mondo dei motori a due ruote per veicolare il messaggio del dono del sangue e del plasma. Consiste in un tour che percorrerà le più belle strade del territorio su moto, vespa o scooter. Anche altre federate Fidas in Italia stanno organizzando tour come questo, sempre nel periodo estivo. Ogni singolo itinerario andrà a costituire una piccola tessera di un percorso finalizzato a far circolare per tutta Italia, sulle due ruote, il messaggio della donazione unitamente a quello della sicurezza stradale.

Come e quando si svolgerà l'iniziativa?

L’appuntamento del 23 luglio toccherà alcune tra le zone più caratteristiche del monregalese come le langhe e le nostre montagne. Per il ritrovo e la partenza del tour è stata scelta Villanova Mondovì, che è anche sezione di Fidas monregalese.

Attraverso Roccaforte, Pianfei, Morozzo e Carrù raggiungeremo Clavesana per iniziare un percorso nelle langhe fino a Cigliè e Niella Tanaro per una prima tappa in cui condividere in amicizia una degustazione di prelibatezze locali. Si riparte poi per San Teobaldo per arrivare a San Michele Mondovì e qui potremo degustare in compagnia alcuni spuntini. Si riparte poi alla volta di Santuario di Vicoforte per arrivare al centro di Mondovì dove ci aspettano tanti eventi tutti da scoprire.

Che cosa succederà all’arrivo a Mondovì?

Anche quest’anno l’associazione La Funicolare, in collaborazione con la Città di Mondovì, organizza nel weekend 21-22-23 luglio un programma molto ricco di eventi per “Mondovì e Motori”.

L’arrivo del tour è previsto in Corso Statuto per le ore 12:00 circa. Dopo la foto di rito, avremo la possibilità di curiosare tra le diverse esposizioni di moto, auto e camion d’epoca.

A Mondovì Piazza si potranno ammirare le supercar invitate all’evento, e l’ospite d’onore sarà il designer Giorgetto Giugiaro.

Verso le ore 13:00 ci sarà la possibilità di usufruire a Breo di un pranzo a prezzo convenzionato.

Scorta alle supercar (facoltativa)

Per chi lo desidera, nel primo pomeriggio, ci sarà la possibilità di salire ancora in moto per assistere all’evento “Salita in Alta Quota”, il Tour che si snoderà attraverso le Valli Monregalesi e riservato alle supercar che da Mondovì raggiungeranno Prato Nevoso. Il nostro gruppo di motociclisti avrà il privilegio di anticipare le auto, con partenza alle 14, e avremo un posto in prima fila per assistere al gran finale in alta quota.

A Prato Nevoso quindi si concluderà la nostra giornata insieme, dandoci appuntamento al prossimo anno!

Come iscriversi?

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 21 luglio, chiamando o mandando un SMS al 379 1636345,

SPECIFICANDO UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI:

A) Moto tour con degustazioni e gadget €. 0

B) Moto tour con degustazioni e gadget + pranzo €. 15

C) Moto tour con degustazioni e gadget + pranzo + salita a Prato Nevoso €. 15