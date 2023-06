Martinetti (M5S) al sit-in degli educatori: "La Regione prenda subito posizione"

Il consigliere del Movimento 5 Stelle Ivano Martinetti ha presenziato insieme al Comitato diritti educatori professionali del Piemonte in sit in davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale.

"Le lavoratrici ed i lavoratori di questo settore - dichiara in una nota il consigliere penstastellato - invocano richieste di assoluto buon senso, che ho avuto modo di tradurre in un ordine del giorno in attesa di approvazione dall’aula regionale."

"E’ di assoluta priorità mettere mano ad un intervento complessivo, andando a garantire alcune misure base - prosegue - Il riconoscimento delle ore quando l’utente risulta assente, che spesso determina un sovraccarico di ore lavorative nelle settimane e nei mesi seguenti; il riconoscimento degli spostamenti da un luogo di lavoro all’altro (spesso molto lontani fra di loro) ed infine l’introduzione di alcune ore dedicate alla progettazione degli interventi come avviene, ad esempio, per gli insegnanti."

"Tutte queste condizioni - spiega Martinetti - sommate a stipendi da fame, stanno determinando un fuggi fuggi dalle cooperative che gestiscono il servizio. Un vero e proprio abbandono del settore, con enormi ripercussioni sulle fasce deboli, che di questo servizio hanno assoluto bisogno."

"E’ arrivato il momento - conclude - che le istituzioni diano un forte segnale di attenzione, a partire dalla Regione Piemonte dove continuerò a sollecitare la trattazione del tema."