Incontro su Serra degli Ulivi, la minoranza di Pianfei: "Non informati, per correttezza il sindaco avrebbe dovuto avvisare tutti i componenti del Consiglio"

A seguito dell'incontro relativo al progetto del maxi invaso di Serra degli Ulivi che si è tenuto, lo scorso giovedì 27 marzo a Pianfei, interviene la minoranza.

"La costruenda opera è di rilievo per il territorio di Pianfei, numerosi sono i cittadini che vogliono essere informati sullo stato dei lavori ed i tempi di consegna, nonché sulle opere pertinenziali del bacino idrico del lago di Pianfei - scrivono i consiglieri Miriam Kahsai, Anna Tassone Pierpaolo Salvagno -. Al suddetto incontro, presentato dal Presidente della provincia di Cuneo ed appunto ospitato nei locali del Comune di Pianfei, sono stati invitati numerosi amministratori comunali tra i quali i Sindaci dei Comuni di Villanova-Mondovì, Roccaforte e Chiusa di Pesio, nonché il Sindaco di Cuneo".

"I cittadini- proseguono i consiglieri - hanno appreso la notizia dell’incontro dai giornali e molti ci hanno chiesto le ragioni di tale mancanza di informazione e condivisione su un tema così importante; altresì hanno espresso il loro rammarico per non essere stati informati; inoltre, hanno lamentato che l’attuale amministrazione non si è ancora premurata di fornire aggiornamenti sullo stato dei lavori della suddetta opera; l’invito non è stato esteso a tutti i componenti del Consiglio comunale.

A fronte di quanto sopra chiederemo al Sindaco di riferire in occasione del prossimo Consiglio le motivazioni per cui tale invito non sia stato esteso a tutto il Consiglio comunale, dato che l’incontro si è tenuto presso i locali del Comune di Pianfei, e perché solamente alcuni consiglieri siano stati inviati ( come si vede dalle fotografie pubblicate da alcuni giornali). Sarebbe stato infatti un momento utile di informazione e condivisione e conseguentemente doverosa correttezza istituzionale avrebbe suggerito di avvisare tutti i componenti del Consiglio comunale.

Il Sindaco, alla fine dell’incontro, si è premurato di organizzare un buffet per gli ospiti: sicuramente il ruolo che riveste unito all’etica, avrebbe richiesto la stessa premura nei confronti di tutto il Consiglio comunale! Auspichiamo che in futuro si tenga conto che i non invitati rappresentano circa la metà del paese e che non ci sono consiglieri serie A e consiglieri di serie B! Chiederemo al Sindaco di riferire in Consiglio".