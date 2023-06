Fossano, i Giovani di Forza Italia, il ministro Zangrillo e il governatore Cirio, discutono sul tema: “Provincia: quali possibili scenari futuri”

“Provincia: quali possibili scenari futuri”: è questo il tema sul quale si discuterà con Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione e commissario regionale di Forza Italia, al convegno - organizzato dal gruppo Giovani di Forza Italia - che si svolgerà a Fossano presso la Sala Barbero al Castello degli Acaja, a partire dalle ore 18,30.

Al tavolo dei relatori, oltre al ministro Zangrillo, ci saranno il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, il senatore Roberto Rosso, il vicepresidente del Consiglio regionale e commissario FI della provincia di Cuneo Franco Graglia, il consigliere provinciale Massimo Antoniotti, il coordinatore nazionale Forza Italia giovani Stefano Benigni, il coordinatore regionale Forza Italia giovani Ludovico Seppilli e il commissario provinciale Forza Italia giovani Matteo Morena.

“Dopo così poco tempo dalla mia nomina a coordinatore di Forza Italia Giovani del Fossanese - spiega Marco Primatesta - riuscire ad organizzare un incontro su un tema così importante, con degli ospiti di questa caratura, è per me motivo di grande soddisfazione. La loro presenza testimonia la vicinanza al territorio fossanese da parte dei vertici del partito e la fiducia verso il gruppo di Forza Italia Giovani. Un enorme grazie va al commissario provinciale Franco Graglia, che sin dal primo giorno mi ha supportato in questo cammino, al governatore Alberto Cirio e al commissario provinciale giovani Matteo Morena”.

“Le tematiche che andremo a toccare durante la serata, sono tematiche importanti, centrali nella vita non solo dei giovani amministratori che fanno parte del nostro gruppo ma di tutti quei giovani che vogliono interessarsi alla politica e allo sviluppo del territorio”, sottolinea il commissario provinciale giovani Matteo Morena.

“La Provincia - prosegue Morena - è l’ente primario con il quale ci interfacciamo, sia come privati cittadini ma anche come aziende, imprese e ancora di più come enti locali. Bene quindi approfondire quello che potrebbe essere un ritorno alle origini della Provincia, dopo la sciagurata riforma Delrio, che ha messo l’ente in mezzo ad un guado senza più conferirgli le potenzialità per. non dico svilupparsi, ma addirittura mantenere l’ordinario”.

“Invito tutti i giovani a partecipare all’evento di venerdì 7 luglio - conclude Morena -, perché spesso la politica viene vista come un qualcosa di molto lontano, un ente astratto con il quale è difficile interfacciarsi. In realtà però la politica è nella vita di tutti i giorni, di tutte le persone. E che piaccia o no, la politica va avanti anche senza di noi. Per questo è importante poter vedere, poter conoscere dall’interno, per capire qualcosa in più di come funziona la grande e complessa macchina pubblica”.