I monregalesi Judici e Molinoir fanno squadra con Samuele Sartini per la cover di "Horny"

“I’m horny, horny, horny, horny”. Un ritornello martellante ed efficace, accostato a sonorità inconfondibili, per una canzone in grado di diventare la regina incontrastata del 1998: si tratta, appunto, di “Horny” del disc jockey tedesco Mousse T, brano che proprio nel 2023 festeggia i suoi 25 anni di vita.

Un traguardo importante come quello delle “nozze d’argento” non poteva non essere celebrato adeguatamente; così, i due dj e producer monregalesi Judici e Molinoir hanno proposto con successo a Samuele Sartini di realizzare la cover di “Horny” (ft Emma LX), in uscita venerdì 7 luglio per mezzo dell’etichetta “Hysterical”, la medesima che ha prodotto il francese Hugel, autore del remix di “Bella ciao” e di “Marianela” con Merk & Kremont. Una collaborazione di prestigio per Judici e Molinoir, quella con Samuele Sartini: fu lui l’artefice della perla pop-house “Love U Seek” interpretata da Amanda Wilson e che stregò letteralmente il compianto Avicii, il quale ne utilizzò la parte vocale per dare origine alla hit “Seek Bromance”, fenomeno planetario da oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube edito su Ministry Of Sound, Armada e Kontor e premiato con un doppio disco di platino e numerosi dischi d’oro.

Sartini, peraltro, ha collaborato in carriera con artisti del calibro di Bob Sinclar e Hugel e ha remixato, tra gli altri, Armin Van Buuren, Calvin Harris e Vasco Rossi. Recentemente ha occupato la posizione numero uno della DJ Parade grazie al remix di “Cenere”, il brano sanremese con cui Lazza ha sfiorato la vittoria finale.

Adesso arriva per lui una nuova avventura con “Horny”, che coinvolge anche Judici e Molinoir, a loro volta reduci dal coronamento di un obiettivo indubbiamente carico di significato: entrambi i producer hanno oltrepassato singolarmente i 10 milioni di ascolti su Spotify, statistica che denuncia in maniera incontrovertibile la loro caratura artistica. “Horny”, inoltre, è stata inserita nella tracklist di “Hysterical Ibiza”, nuova compilation con un chiaro rimando all’etichetta nella sua denominazione, ma anche alle “vibes” musicali più idonee all’atmosfera tipica dell’isola delle Baleari. Dopo questo tuffo nel recente passato della musica internazionale, Judici e Molinoir nel frattempo si preparano a un’estate densa di impegni professionali e di appuntamenti di spicco.

In tal senso, sabato 1° luglio Judici si esibirà in occasione di Playa Marenita, evento musicale (e non solo) ideato dalla Consulta giovanile di Marene, mentre sabato 15 luglio Judici e Molinoir si alterneranno in consolle e faranno ballare a Tarantasca il pubblico di “Onde Sonore”, music festival giunto alla sua 22ma edizione.