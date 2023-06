Se si sta valutando l’acquisto di uno o più transpallet per la propria azienda, è importante avere tutte le informazioni riguardo a questo strumento professionale, estremamente utile per alleggerire e velocizzare le operazioni di picking, stoccaggio e spostamento all’interno di magazzini e altri contesti.

La movimentazione di carichi industriali con transpallet rende agevole il trasporto di carichi anche pesanti, in base al tipo di strumento scelto e al modello. Allo stesso tempo, però, se usato impropriamente, il transpallet può essere pericoloso per chi lo manovra e per tutti gli altri operatori che si trovano nelle circostanze: è pertanto fondamentale informarsi su normative e protocolli di sicurezza. Ecco, dunque, tutto quello che devi sapere per utilizzare il transpallet in modo efficace e sicuro.

Il transpallet è un mezzo lavorativo impiegato per il trasporto agevole di carichi pesanti, all’interno di magazzini, show room e reparti commerciali o industriali. Il funzionamento è molto semplice: grazie alle due forche di cui è munito, è possibile caricarlo con il peso da trasportare, per poi manovrarlo agevolmente per mezzo della plancia di comando o del timone, a seconda del modello. Il suo corpo centrale è munito di un motore, o in alternativa di una batteria, che gli permettono di avere una certa autonomia e spostarsi per tutto lo spazio di lavoro senza vincoli e limitazioni di alcun genere.

Transpallet manuale o elettrico

In base all’utilizzo che devi farne, puoi scegliere tra transpallet manuale o elettrico: quali sono le differenze?

Il transpallet manuale, come si può intuire dalla parola, non prevede alcun tipo di motore. È pertanto pensato per spostamenti occasionali e veloci, su brevi distanze: in questo caso, infatti, il manovratore non riceve alcun tipo di aiuto durante la guida del veicolo, ma deve contare sulla sua forza. Tenendo in considerazione gli inevitabili limiti di questo strumento, comunque sia, negli spazi più stretti, quello manuale può risultare più comodo e agevole per picking e spostamento della merce.

Il transpallet elevatore elettrico, dal canto suo, rende le operazioni al manovratore decisamente più leggere, in quanto non è previsto uno sforzo fisico da parte sua per il trasporto dei carichi, e questo rende il posto di lavoro ancora più sicuro e salutare per i lavoratori. L’utilizzo di questo modello risulta particolarmente indicato per gli spazi più ampi e ripidi, o comunque sulle lunghe distanze. In questo modo non solo si diminuisce la fatica, ma si accorciano anche i tempi e di conseguenza si velocizza il lavoro.

Normativa e sicurezza

A prescindere che si tratti di transpallet manuale o elettrico, chi decide di integrarlo nella propria azienda deve tenere conto della normativa vigente. In particolar modo del Decreto Legge n. 81 del 2008, “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”, che dice che tutti gli operatori che si trovano a utilizzare qualsiasi tipo di attrezzatura meccanica di questo tipo devono ricevere la formazione adeguata.

Nel caso del modello uomo a terra, si tratta di un corso breve che ne illustra le funzionalità, mentre nel caso di quello con uomo a bordo è necessario seguire un corso di formazione di durata più lunga e con test di verifica finale compreso. Tutto ciò è indispensabile perché, anche se si tratta di un veicolo generalmente sicuro, un uso improprio del transpallet elevatore elettrico può causare incidenti sul posto di lavoro, provocando danni alle infrastrutture e intaccando la salute dei lavoratori. Per evitare rischi di questo genere è anche obbligatorio indossare le scarpe antinfortunistiche quando si usa il transpallet.

Transpallet o carrello elevatore

Anche conosciuto come muletto, il carrello elevatore è un altro veicolo professionale utilizzato per il prelievo, per lo stoccaggio e per la movimentazione di carichi sul posto di lavoro. In questo caso, però, si parla di uno strumento ancora più resistente, capace di sostenere carichi molto pesanti. È preferibile dunque in contesti dove si opera con merci molto ingenti e pesanti da sollevare e stoccare; per poterlo utilizzare è necessario seguire un corso di formazione specifico, della durata di almeno 12 ore.

In un comune magazzino o in un contesto lavorativo di modeste dimensioni, è sufficiente l’impiego di transpallet elettrici per svolgere le stesse operazioni in modo agevole, rapido, efficace e sicuro.