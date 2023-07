L’azienda Massucco T. cerca addetto contabile e tecnico hardware e software

La Massucco T. srl, azienda leader nel noleggio e nella vendita di macchine per movimento terra e sollevamento, ricerca per la propria sede di Cuneo i seguenti profili da inserire nel proprio organico aziendale:

· Addetto alla contabilità con conoscenza fluente della lingua francese

· Tecnico Hardware e Software.

Oltre alle due figure sopra riportate, l’azienda Massucco T. ricerca anche meccanici, meccatronici, magazzinieri, elettrotecnici, addetti per ufficio acquisti e ricambi per nuova apertura in località Montanera.

Gli interessati possono inviare il loro curriculum a martina.borgogno@massuccot.com.

Tecnico Hardware e Software

Competenze:

· assistenza pdl da remoto e in presenza;

· gestione di reti

· conoscenza di Active Directory

· conoscenza/gestione di SERVERS in cloud e in loco

· conoscenza/gestione di ambienti di virtualizzazione (Microsoft Hyper-V)

· conoscenza/gestione di sistemi di Backup VEEM

· conoscenza delle VPN

· gestione e configurazione telefonia Voip (Centralino Kalliope)

· configurazione personal computer (messa in dominio, installazioni di vari applicativi gestione DHCP e IP statico)

· configurazione device mobili (smartphone – tablet)

· configurazione stampanti

· configurazione pacchetti Microsoft

· gestione access point (unifi) tramite console

· configurazione controllo accessi tramite programma apposito

· buone capacità di problem solving (Help Desk) e gestione dello stress nei picchi di lavoro