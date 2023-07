Domani a Bagnolo Piemonte si concludono le 5 giornate delle “Scalate leggendarie” dedicate ai ciclisti nelle vallate cuneesi

Ciclisti in cima al Colle della Fauniera dal monumento dedicato a Marco Pantani - Fotogallery di Diego Murgioni

I cinque giorni di “Scalate leggendarie”, a cui hanno partecipato molti appassionati di cicloturismo, si concluderanno domani, venerdì 7 giugno, ai 1276 metri di Montoso, frazione di Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto.

L’evento, organizzato da Terres Monviso, assieme ai Comuni interessati e alle Porte di Valle, ha preso il via lo scorso lunedì 3 luglio, dal Colle della Fauniera (che collega la valle Stura con la valle Grana) sulla cui sommità è posto il monumento dedicato a Marco Pantani.

Martedì 4 luglio i ciclisti hanno potuto salire al Colle di Sampeyre, dai due versanti delle valli Maira e Varaita, mercoledì 5 le Scalate leggendarie hanno fatto tappa al Colle dell’Agnello per poi proseguire oggi, giovedì 6 luglio, al del Pian del Re, con la conclusione di domani a Montoso.

A seconda della tappe hanno partecipato dai 150 ai 250 ciclisti. Il clou di “scalatori” sulle due ruote è stato ieri al Colle dell’Agnello dove ai ciclisti italiani si sono uniti i francesi per un totale di 500 persone.

“Alla fine dei 5 giorni di scalate ciclistiche – dicono gli organizzatori di Terres Monviso – si stimano un migliaio di partecipanti, sommando tutti i protagonisti delle cinque tappe.

C'è un gruppo determinato di ciclisti provenienti da fuori Provincia che ha preso parte a tutte le tappe, a questi si uniscono giornalmente i corridori locali”.

Le cinque tappe si disputavano su dislivelli complessivi di circa 5.500 metri e percorsi riservati di poco meno di 70 chilometri, liberamente allungabili a piacere salendo da un versante e scendendo dall’altro, o prolungando la pedalata lungo altri itinerari.

La conclusione delle Scalate leggendarie di domani a Bagnolo Piemonte prevede la salita al Montoso, “scoperta” dal Giro d’Italia nel 2019 e inserita nella tappa allestita per commemorare Fausto Coppi e la sua memorabile impresa alla Cuneo-Pinerolo del 1949.

“In occasione dei cento anni dalla nascita del Campionissimo, dice l’assessore bagnolese Roberta Castagno - quella di Montoso, è una salita molto nota agli appassionati piemontesi di bicicletta. Tornanti ripidi, lunghi rettilinei in salita costante e pochi tratti in cui è possibile rifiatare sono gli ingredienti che rendono allenante e sfidante questo itinerario che tocca i 1.276 metri di quota.

La pendenza massima è del 16%, per un dislivello totale di 910 metri su un tracciato di 10 chilometri. Siamo pronti ad accogliere i ciclisti con entusiasmo”.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato in piazza San Pietro a Bagnolo Piemonte a partire dalle ore 8, dove si procederà alla registrazione.

Si ricorda che la strada sarà chiusa al traffico veicolare da via Cave, incrocio con via Pelagallo, fino a piazza Martiri Liberazione a Montoso.

Una volta giunti a Montoso, i partecipanti sono invitati a proseguire per circa un chilometro, fino a piazza Frioland dove sarà offerto un piccolo ristoro da parte dell'Angolo delle Golosità, Biscotteria Bagnolese e Porta di Valle Infernotto.

In occasione della giornata, i ristoranti del luogo: Bar Trattoria Sesto Grado e Hostaria dei Borghi, proporranno un'offerta gastronomica a prezzi calmierati per i turisti e i cicloturisti giunti a Montoso.