TARI 2025 a Saluzzo: definite le scadenze di pagamento

Il Comune di Saluzzo ha reso note le scadenze per il versamento della Tassa Rifiuti (TARI) relatia all'anno 2025. I contribuenti potranno scegliere tra due modalità di pagamento: rateizzato o in un'unica soluzione.

Per chi preferisce dilazionare l'importo, le date da segnare sul calendario sono il 30 settembre 2025 per la prima rata e il 16 dicembre 2025 per la seconda. Chi invece opterà per il pagamento in un'unica soluzione dovrà versare l'intero importo entro il 30 settembre 2025.