A Mondovì l'incanto della Giostra dei Cavalli in Piazza Maggiore per tornare bambini [VIDEO]

La meraviglia di poter salire su un cavallo, su una mongolfiera, o su un elefante e poter tornare bambini per qualche istante.

È questa la magia che l'associazione "La Funicolare" ha portato a Mondovì Piazza, in attesa della 57^ Mostra dell'Artigianato Artistico, per regalare a grandi e piccini un viaggio nel tempo a bordo dell'Antico Carosello.

La giostra dei cavalli, di Beppe Rainero, di Rainero Divertimenti, è stata messa in funzione oggi pomeriggio, venerdì 1° agosto e rimarà in piazza Maggiore per tutta l'estate, fino al 7 settembre quando i Feu dla Madona illumineranno il cielo di Mondovì.

"Volevamo un allestimento speciale per la Mostra dell'Artigianato Artistico, che animerà come sempre il rione nel mese di agosto - spiega il presidente de "La Funicolare", Mattia Germone -, e così abbiamo pensato a un qualcosa che potesse rimanere nel nostro meraviglioso borgo di Piazza per tutta l'estate. Un'iniziativa pensata specialmente per i più piccoli, ma che siamo certi riuscirà ad entusiasmare anche gli adulti".

Oggi pomeriggio il primo giro ufficiale dell'Antico Carosello, che ha già riscosso curiosità ed entusiasmo.

La giostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 16 alle 19 e dalle 20 alle 23, sabato e domenica anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30.

Il costo del biglietto è di 3 euro, disponibile anche un carnet a 10 euro per cinque giri.