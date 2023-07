Frecciarossa deragliò a Lodi. Prosciolto l’A.D. di Alstom, originario del Cuneese

È stato prosciolto dal gup di Lodi Francesco Salerno , l’amministratore delegato di Alstom Ferroviaria, Michele Viale , nel processo per l’incidente ferroviario avvenuto sulla linea Milano-Salerno del Frecciarossa tre anni fa. Era il 6 febbraio del 2020 quando il treno 9595 ad alta velocità deragliò nel lodigiano, in corrispondenza di uno scambio tra Livraga e Ospedaletto.

Michele Viale è il numero di uno di Alstom Italia con oltre vent’anni di esperienza nel settore ferroviario. Precedentemente è stato vicepresidente Metro dal 2012 al 2016 presso la centrale a Saint Ouen (Parigi) e membro del comitato Product & Innovation. Tra il 2010 e il 2012 è stato direttore della piattaforma metro di Valanciennes in Francia e in precedenza ha ricoperto l’incarico di direttore delle due principali piattaforme Pendolino e treni suburbani Xtrapolis presso il sito Alstom di Savigliano in via Ottavio Moreno.



Dronerese di origine si è diplomato al Liceo Peano di Cuneo e laureato in Ingegneria Aereo Spaziale al Politecnico di Torino.