Caraglio dà il commosso addio a Lea Rovera Brignone

Caraglio dà il commosso addio a Lea Rovera vedova Brignone, per oltre 40 anni protagonista della vita commerciale cittadina.

Aveva 92 anni. Ha gestito fino al 1991, lo storico negozio Brignone, all’angolo di piazza Martiri con via Brofferio, prima Brignone Moto poi di elettrodomestici.

Era stato aperto nei anni primi '50 dal marito Quinto che aveva sposato nel 1951. Una giovane coppia, lui di Monastero di Dronero, lei della Vallera di Caraglio con tanta voglia di lavorare e farsi una posizione nel primo Dopoguerra.

Quinto, deceduto nel 1981, era un appassionato di moto e aveva iniziato a comprare le famose “Vespe” prodotte dalla Piaggio, a venderle e a ripararle nell’officina.

Lea, alla cassa, negli anni successivi, aveva aggiunto nel negozio altri prodotti per arrivare agli elettrodomestici e articoli per la casa. Donna forte, volitiva, ammirata per l’eleganza e la cordialità non si è mai arresa alle difficoltà del lavoro che poi ha portato avanti con il figlio Ezio.

Lascia i due figli Ezio e Sandro con le rispettive famiglie e tutta la parentela.

Il rosario sarà recitato questa sera, domenica 29 giugno alle 18 nella Chiesa Parrocchiale di Caraglio.

Il funerale avrà luogo, domani lunedì 30 giugno alle 10,30 nella stessa chiesa.