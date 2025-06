Auto in un dirupo a Bossolasco, soccorsi papà e tre bambini: le loro condizioni non destano preoccupazione

Incidente stradale nel pomeriggio odierno, a Bossolasco, in Alta Langa.

Mentre percorreva la provinciale 32, per cause da accertare, il conducente di una Tesla elettrica ha perso il controllo dell'auto, finita in un dirupo.

Una pattuglia della Polizia locale, lì vicino per controlli di routine, ha assistito al sinistro ed è subito intervenuta. Sul posto, in un secondo momento, anche il 118 con due ambulanze ed i Vigili del Fuoco di Dogliani e Cortemilia per le operazioni di messa in sicurezza.

Tutti di nazionalità svizzera gli occupanti del veicolo, un adulto ed i suoi tre figli minorenni. Sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale a Verduno ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

L'incidente si è verificato attorno alle 15,40, in località Fontana Azzurra, poco dopo il centro abitato in direzione Serravalle.