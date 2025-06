Ceva: cordoglio per la scomparsa della professoressa Anna Rigazio

L’amministrazione comunale di Ceva piange la scomparsa della professoressa Anna Rigazio, stimata docente di educazione artistica alla scuola secondaria di primo grado, nonché a sua volta moglie di Tanchi Michelotti, artista cebano molto noto sia per le sue opere, sia per il suo impegno politico in qualità di assessore comunale e consigliere provinciale.

“Una grande perdita per l’intera comunità, una dipartita che ci lascia intristiti e sgomenti.” Queste le dichiarazioni dal Palazzo comunale. “Ceva saluta un’insegnante che ha trasmesso la passione per l’arte a generazioni di giovani studenti, prodigandosi quotidianamente con serietà, empatia e talento. La sua famiglia, inoltre, era storicamente legata all’attività amministrativa nel nostro Comune, e in questo momento il nostro pensiero va proprio al marito, il nostro caro concittadino Tanchi Michelotti, oltre che alla nipote Clotilde Contegiacomo, a suo marito Giovanni Isoardi e al loro figlio Tobia. Il ricordo di Anna ci accompagnerà con tenerezza e affetto.”