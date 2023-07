Fossano: l'ACI Cuneo premia piloti e navigatori dei campionati provinciali 2021-2022

Giovedì 20 luglio alle ore 19, presso il Dama Hotel di Fossano (via Circonvallazione, 10), si terrà la premiazione dei piloti e navigatori che hanno preso parte ai campionati provinciali sport automobilistico 2021 e 2022, organizzati dall’Automobile Club Cuneo.



Per l’anno 2021, campione provinciale assoluto si è laureato Patrick Gagliasso, mentre nel 2022 il titolo è andato a Fabio Grimaldi. Nel corso della serata verranno premiati tutti i piloti e navigatori che nelle due annualità hanno gareggiato e ottenuto risultati a livello nazionale nelle gare delle seguenti discipline: rally, velocità in slalom, velocità in salita, velocità in circuito, autostoriche. Saranno distribuiti anche alcuni premi speciali. A premiare gli sportivi interverranno i vertici dell’Automobile Club Cuneo con il fiduciario sportivo dell’Aci Cuneo, Simone Meneghetti.



Durante la cerimonia saranno consegnati inoltre alcuni riconoscimenti alle delegazioni di Alba e Savigliano che si sono classificate tre le prime 150 delegazioni in Italia nella campagna associativa 2022 ed ai titolari delle delegazioni di Barge, Fossano e Mondovì che svolgono la loro attività da oltre 30 anni.



CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2021

Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo A:1° classificato Andrea Gonella

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Fino, 2° Paolo Iraldi, 3° Alberto Verna

Gruppo R: 1° classificato Patrick Gagliasso, 2° Stefano Santero, 3° Matteo Giordano



- Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Alessio Capra, 2° Enzo Colombaro, 3° Mattia Francesco Gozzarino

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Alocco, 2° Nicolò Barla, 3° Alessio Capra

Gruppo R: 1° classificato Enzo Colombaro, 2° Dario Beltramo, 3° Fabio Grimaldi



- Disciplina Velocità in slalom

1° classificato: Salvatore Russo Facciazza



- Disciplina Velocità in salita

1° classificato Alfredo Calì



- Disciplina Velocità in circuito

1° classificato Carlotta Fedeli, 2° Federico Paolino, 3° Matteo Greco



- Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Franco Volpino, 3° Mario Cravero

Campione provinciale assoluto: Patrick Gagliasso



CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE 2022

- Disciplina Rally (Categoria Pilota)

Gruppo A:1° classificato Sergio Patetta

Gruppo N: 1° classificato Andrea Ferrero, 2° Alberto Verna, 3° Sergio Patetta

Gruppo R: 1° classificato Matteo Giordano, 2° Patrick Gagliasso, 3° Massimo Marasso



- Disciplina Rally (Categoria Navigatore)

Gruppo A: 1° classificato Ismaele Barra, 2° Fabio Grimaldi – Alessandro Alocco, 3° Alessio Capra

Gruppo N: 1° classificato Alessandro Alocco, 2° Mattia Francesco Gozzarino, 3° Enzo Colombaro

Gruppo R: 1° classificato Fabio Grimaldi, 2° Manuela Siragusa, 3° Enzo Colombaro



- Disciplina Velocità in slalom

1° classificato Salvatore Russo Facciazza



- Disciplina Velocità in salita

1° classificato Michele Domenico Luigi Secci, 2° Alfredo Calì



- Disciplina Autostoriche

1° classificato Carlo Merenda, 2° Walter Rapetti, 3° Roberto Amerio – Enrico Piovano

Campione provinciale assoluto: Fabio Grimaldi