Un sogno che si realizza a 44 anni: Ida Palmieri si diploma con il massimo dei voti all'Alberghiero di Dronero

Ci sono percorsi che vale la pena raccontare. Come quello della cuneese Ida Palmieri, 44 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere, che si è appena diplomata con 100/100, dopo aver frequentato la scuola serale Alberghiero, presso l'Istituto Virginio Donadio a Dronero.

A raccontarci la sua storia è la figlia Alessia: “Tre anni fa mamma ha deciso di iscriversi al corso serale perché frequentare l’Alberghiero è sempre stato il suo sogno. È sempre stata innamorata di tutto ciò che riguardava il cucinare, dolce e salato. Un diploma ambito che purtroppo da adolescente non ha potuto conseguire”.

Ida Palmieri vive a Peveragno con il marito Gennaro De Rosa, i figli Alessia e Vincenzo e la cagnolina Luna, considerata come terza “figlia pelosetta”. In questi tre anni si è messa in gioco dedicandosi ai libri, ma allo stesso tempo continuando a lavorare in una struttura come cuoca e ad occuparsi della famiglia.

E conclude la figlia Alessia: “Prendere il diploma dopo tanti anni, frequentando la scuola che ha sempre desiderato, penso sia un gesto molto coraggioso, ma allo stesso tempo complesso. Mia mamma è stata in grado di dimostrare che, se qualcosa si vuole veramente, con i giusti sacrifici si riesce ad arrivare al traguardo. Siamo tutti molto orgogliosi di lei!”

Dal suo profilo social mamma Ida ringrazia: “Maturità, impegno, lacrime, gioie e tanta voglia di conseguire questo traguardo. Grazie alla mia famiglia che mi ha appoggiato, ai miei compagni con cui ho avuto un crescente bellissimo rapporto, ai professori fantastici e soprattutto grazie a me! Diploma preso!”