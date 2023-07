Casteldelfino, data epocale per l’apertura della nuova libreria di montagna

L’inaugurazione della Libreria Alpina e di Viaggio di Fusta Editore svoltasi sabato 8 luglio col sottofondo della musica occitana ha visto, con l’affollata partecipazione di turisti e villeggianti, raddoppiare la popolazione residente dei 143 residenti.

Un successo che va ascritto all’editore Fusta che, con coraggio, ha avviato la nuova attività della libreria di montagna a Casteldelfino con gli obiettivi di portare in questa libreria di montagna anche movimento, autori, clienti tramite il lavoro quotidiano e il lavoro di presentazioni delle nuove uscite tramite iniziative promozionali con visibilità sul territorio, ma anche sui media nazionali, e, attivare Infopoint per i turisti che vi possono trovare un riferimento delle iniziative del Comune e attività legate al territorio (collaborazioni con guide ambientali, guide Mtb che potranno trovare un punto di riferimento in paese per le loro attività) con l’allestimento all’interno della nuova libreria di una postazione dedicata.



Alla inaugurazione era presente il presidente dell’ente di gestione del Parco del Monviso Dario Miretti che, nel portare il suo saluto, ha dichiarato il sostegno e l’entusiasmo per questa iniziativa dell’editore Fusta e tutti i membri della Giunta di Casteldelfino e alcuni consiglieri comunali.

“Data epocale quella di oggi, 8 luglio 2023, perché l’apertura di questa nuova attività è il primo passo di un lungo percorso finalizzato al ripopolamento del paese e può essere uno stimolo per i giovani a rimanere sul territorio”, ha dichiarato il sindaco Domenico Amorisco nel suo discorso di inaugurazione.

Rimarcando il leitmotiv della data epocale, il primo cittadino ha proseguito: “Casteldelfino, infatti, dai 160 residenti dell’anno 2016 è passata ai 142 residenti dell’anno 2022 con uno spopolamento continuo e inarrestabile. L’apertura della nuova attività della libreria alpina e di viaggio di cui alla inaugurazione odierna va nella direzione giusta dell’auspicato ripopolamento del paese sia dal punto di vista delle attività e sia dal punto di vista turistico”, per poi così concludere il suo discorso: “E con questo augurio, ringraziando ancora l’editore Paolo Fusta per avere alimentato queste nostre speranze, che porto il saluto dell’Amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare”.