Mobilità sostenibile: perché è un tema sempre più importante?

Negli ultimi tempi, c’è stata una crescente consapevolezza dell’inquinamento ambientale tra le persone. La preoccupazione per la salute del pianeta sta spingendo sempre più individui a cercare alternative sostenibili anche per la mobilità, optando per soluzioni a basse emissioni. Tali tematiche stanno guadagnando importanza anche a livello globale, con un particolare impulso dalle istituzioni europee, impegnate nell’incentivare la mobilità sostenibile tra i privati e non solo.

Cosa significa mobilità sostenibile?

La mobilità sostenibile ad oggi può essere considerata un sinonimo di mobilità elettrica. Infatti, i veicoli alimentati a energia elettrica permettono di evitare l’inquinamento dovuto ai combustibili fossili che alimentano i motori a combustione interna. La soluzione principale è rappresentata dalle macchine elettriche, adatte ad affrontare il traffico cittadino nel pieno rispetto dell’ambiente e anche in maniera silenziosa. Ci sono, però, altri mezzi eco-friendly, come le bici elettriche dotate di pedalata assistita, che non solo soddisfano le esigenze di mobilità, ma permettono anche di tenersi in forma. I monopattini elettrici, invece, sono comodi e pratici per la città, e permettono di coprire brevi distanze in maniera efficiente ed ecologica.

Perché la mobilità elettrica interessa tanto

La mobilità sostenibile attira l’attenzione per vari motivi, da quelli ambientali a quelli economici. In primo luogo, l’incremento di veicoli ecologici sulle strade contribuisce a migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di gas serra. Questo significa un ambiente più sano e una riduzione degli impatti negativi sui cambiamenti climatici. Inoltre, l’adozione di soluzioni di mobilità “green” può comportare notevoli risparmi economici: optare per mezzi di trasporto elettrici consente di diminuire i costi del carburante. In molte regioni, inoltre, si possono evitare anche i costi relativi agli oneri burocratici associati ai veicoli tradizionali e risparmiare sul costo dei parcheggi, grazie ad agevolazioni e tariffe ridotte per veicoli ecologici. Un ulteriore vantaggio della mobilità sostenibile è la libertà di spostarsi senza restrizioni di vario tipo, spesso dovute a zone a traffico limitato cittadine o misure di controllo delle emissioni, come la circolazione a targhe alterne per ridurre il tasso di inquinamento.

La situazione in Italia

Come già accennato, l’Unione Europea e quindi anche gli Stati che ne fanno parte stanno spingendo per lo sviluppo della e-mobility attraverso programmi di informazione e sensibilizzazione, iniziative sul territorio e incentivi per affrontare gli acquisti dei mezzi elettrici, che potrebbero rivelarsi piuttosto onerosi. In Italia, il principale ostacolo alla diffusione della mobilità elettrica è dato dalla scarsità di infrastrutture che consentono la ricarica dei mezzi elettrici, specialmente per quanto riguarda le automobili. La rete di colonnine sparse sul territorio spesso si rivela inadeguata, specialmente se bisogna affrontare viaggi lunghi. Tuttavia, la mobilità sostenibile è al centro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), pertanto l’Italia è intenzionata a utilizzare le risorse del Recovery Fund Europeo per questo tema. In più, lo Stato incentiva l’installazione delle stazioni di ricarica domestiche, ovvero dei dispositivi che permettono di ricaricare una vettura elettrica in maniera semplice e veloce, grazie al rilascio continuativo di energia elettrica a elevata potenza.