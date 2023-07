Gribaudo: “La ministra Santanchè deve delle risposte agli imprenditori onesti, ai lavoratori, al Paese”

“Quanti sono i dipendenti licenziati da Ki Group che non hanno ricevuto liquidazione e Tfr? Che fine ha fatto il debito di 2,7milioni di euro nei confronti dello Stato? È vero, come sostengono diversi lavoratori Visibilia, che c’è stato un utilizzo improprio della cassa integrazione Covid, per un ammontare totale di 600mila euro?”.

Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico, ha presentato, a nome del suo partito, un’interpellanza urgente ai Ministri dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del Lavoro Marina Calderone, per avere chiarimenti rispetto alla vicenda che riguarda la ministra del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, esponente di Fratelli d’Italia.

“Riteniamo – spiega la deputata dem – che sia necessario fare piena luce sulla vicenda anche se continuiamo però a ritenere che ci sia una sola strada: le dimissioni, per dignità istituzionale”.

“La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – aggiunge Gribaudo - continua a difendere un’imprenditrice che, oltre che poco capace, si è dimostrata disattenta (per usare un eufemismo) ai diritti dei lavoratori”.