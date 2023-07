Niella Tanaro rende omaggio a San Rocco

Anche quest'anno Niella Tanaro renderà omaggio a San Rocco, protettore dei malati e dei cani e tanto caro ai panettieri emigrati in Francia nei primi del '900 e ai loro discendenti.

Come da tradizione l’associazione San Rocco NT si sta preparando per organizzare al meglio le celebrazioni della 5^ edizione della festa dedicata al santo, in previsione dei lavori di risanamento e restauro della cappella a lui dedicata.

Le celebrazioni si terranno il 16 agosto: alle 16 nella chiesa di Maria Vergine Assunta dove verrà celebrata la Santa Messa, animata dal canto dei panettieri niellesi emigrati, guidato dal maestro Enrico Mondino. Al termine della funzione la benedizione e la distribuzione del pane offerto dalle associazioni "Nigella" e "San Rocco".

Alle 17 sul piazzale davanti alla chiesa musica occitana con il gruppo Descarpentats e il gruppo di ballo degli Artusin, servizio bevande e birra di San Bad.

Alle 21 a Valmorei l'intervento da parte del professor Gianluigi Beccaria per la presentazione de "Santi popolari: San Rocco e i suoi fratelli".