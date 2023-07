Rifiuti e degrado al Parco Fluviale di Cuneo, Civallero: "Serve intervento diretto"

Lungo il greto del Torrente Gesso, nel territorio del Comune di Boves, durante le piene di ottobre 2020 sono affiorati i rifiuti di una vecchia discarica utilizzata a partire dagli anni ’70, con riversamento nel torrente di parte dei rifiuti, effetti dannosi sull’ambiente, sia nel territorio comunale di Cuneo che dell’intero Parco Fluviale. Gli argini sono stati messi in sicurezza dall’Amministrazione comunale della Città di Boves, con lavori iniziati nell’agosto 2021.



Purtroppo, tra le piene e l’inizio dei lavori, sia a causa dei rifiuti emersi dalla discarica, sia a causa del fatto che il greto del fiume da molti anni veniva ancora utilizzato per abbandonare rifiuti, si sono create discariche abusive che alle prime piene vanno a disperdere su tutto il territorio materiali non biodegradabili come plastiche e altro; giungono quindi numerose e continue segnalazioni di presenza di rifiuti sulle sponde del Torrente Gesso, con ampia disponibilità di documentazione fotografica.



“Vista l’adesione – interviene Franco Civallero, capo gruppo Forza Italia - da parte del Comune di Cuneo all’associazione “Plastic free”, chiedo alla Sindaca se non sia opportuno redigere un calendario di eventi per la promozione della pulizia del fiume ed eseguire, con l’opera delle squadre tecniche, un censimento delle aree dove sono presenti rifiuti abbandonati”. “Mi chiedo – precisa Civallero - se esiste ed è ancora attiva l’associazione di volontari che possano operare a tutela del parco fluviale, magari coinvolgendo volontari in pensione”.



In un periodo dove è sempre più difficile riscoprire i valori civici, invece di limitare l’attività ai soli pensionati, Forza Italia chiede se non sia opportuno coinvolgere i giovani, attraverso l’aiuto delle Scuole del territorio e l’attività di Educazione Civica, per una sensibilizzazione sul tema dell’ambiente, per aumentare la consapevolezza che il Territorio è e sarà loro, senza limitare l’apporto di volontariato al solo servizio civile.