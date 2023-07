Incidente sulla circonvallazione di Sant'Albano Stura: grave un giovane centauro

Incidente intorno alle 11,15 di oggi, giovedì 20 luglio a Sant'Albano Stura. Il sinistro si è verificato sulla Strada Provinciale 3, lungo la circonvallazione Paolo Barbero, all'altezza del civico 33, nei pressi dell'azienda Synthomer.

Coinvolto un centauro A.L.C., residente a Cuneo, 28enne, il quale stava viaggiando in direzione Montanera su una Kawasaki 900. Come confermato dalle forze dell'ordine l'incidente è avvenuto in maniera autonoma. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto dopo aver urtato un tombino, ma la dinamica sarebbe ancora in fase di accertamento.



Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo in gravi condizioni (codice rosso) con ambulanza medicalizzata per le diverse ferite riportate. Nonostante il politrauma rilevato dalle autorità sanitarie, il 28enne non sarebbe in pericolo di vita.