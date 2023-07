Attività culturali, solidali e teatro nell'estate di Marsaglia

"Ogni giovedì pomeriggio - spiega il sidnaco Franca Biglio - la biblioteca si trasforma in un vero e proprio laboratorio e apre le porte della"casa del Giovedì", così come è stata "battezzata" dai bambini e dai ragazzi che la frequentano. Anna Neto, Chiara Croci, Mario Paganotto, preziosi volontari bibliotecari, coadiuvati da Nadia D'Agostini, Giulia Bruno, Laura, Nicolò, Mattia, Bruno promuovono iniziative per l'avviamento alla lettura silenziosa, ad alta voce, guidata, all'interpretazione, alla drammatizzazione, attraverso la fantasia, la creatività, il commento, la

Lo scorso 15 luglio nel padiglione municipale sono tornate le risate di un tempo grazie alla Compagnia "il nostro Teatro di Sinio Aps di Oscar Barile. Oscar Barile è un grande: vive da sempre su una collina di Sinio battuta dal vento ed è, da quasi quarant'anni, dipendente del Comune stesso. La grande passione della sua vita è il teatro che lo ha portato a fondare, con alcuni amici, il gruppo di Sinio ed a diventarne prima attore e regista e poi anche autore dei testi messi in scena. Nel 1985 ha lanciato l'iniziativa "Il tuo posto a teatro" per il restauro della sala teatrale sita nella settecentesca Chiesa della Confraternita dei Battuti.

"La chiesa, - conclude il sindaco - al termine della ristrutturazione, è diventata IL NOSTRO TEATRO, piccola ed accogliente sala sede della Compagnia, che la Compagnia stessa ha provveduto a ristrutturare (negli anni dal 1985 al 1990) in collaborazione col Comune e con la popolazione di Sinio ed a far diventare un minuscolo gioiello in cui Oscar Barile prova, recita, organizza rassegne, concerti, incontri e convegni. Grazie Oscar per averci fatto trascorrere una serata all'insegna dell' allegria, del buon umore, ma anche della riflessione. La vita è tante cose. Saper scegliere in tempo quelle giuste è arte."