Il Festival Suoni delle Terre del Monviso ospita Biagio Antonacci

Dopo i concerti di Madame, degli Eugenio in Via di Gioia e di Umberto Tozzi, il Festival Suoni delle Terre del Monviso completa il suo straordinario poker d’assi con Biagio Antonacci.

Il 59enne cantante milanese sarà infatti protagonista dell’evento centrale del cartellone con un concerto “speciale” in programma a Sampeyre domenica 30 luglio alle ore 13.

Dopo Elisa nel 2022, l’ennesimo colpaccio da parte degli organizzatori di Suoni dal Monviso, che hanno saputo accaparrarsi l’ambitissimo artista internazionale il quale, proprio in alta valle Varaita, terrà la penultima del proprio tour estivo “Biagio Antonacci estate 2023”.

Uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano, come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris”, un’occasione unica per ascoltare e cantare le canzoni che hanno segnato la carriera del “Biagio” nazionale.

Ricordiamo che Antonacci è stato tra i protagonisti della 73° Festival della Canzone Italiana accompagnando Tananai e Don Joe durante la serata dedicata alle cover; il ritorno sul palco del Teatro Ariston è stata l’occasione per dare una nuova veste a “Sognami”, uno dei suoi brani più celebri.

L’evento musicale si conferma come un prestigioso momento in cui il Festival diviene un traino per il turismo delle vallate della nostra Provincia Granda; in particolare, la sfida che il progetto Suoni dal Monviso intende cogliere e fare propria, è legata al concetto di “Comunità” e ha come cuore la “Sostenibilità”, con una cura particolare al patrimonio territoriale e ambientale che caratterizza le nostre vallate e le nostre montagne intorno al Monviso.

Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza della location del concerto, nel Vallone di S. Anna, l’area del concerto sarà raggiungibile esclusivamente da Sampeyre, dopo aver lasciato il proprio mezzo in un amplissimo parcheggio gratuito nella zona adiacente la partenza della seggiovia di Sampeyre (borgata Calchesio):

- a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (+600 m) di 1h30’ – 1h40’ passando per verdi radure e paesaggi boscosi; con l’e-bike;

- con la seggiovia, prenotazioni online, servizio gestito da Sampeyre365. Per accedere al concerto si potrà: 1) usufruire del primo troncone (tempo di risalita 20 minuti circa), scendere al Rifugio S. Anna e proseguire in salita a piedi per circa 10-15 minuti; 2) compiere l'intera tratta (1° e 2° troncone) fino al Rifugio Meira Garneri e poi scendere a piedi per 25-30 minuti al luogo del concerto.

- Infine: con il servizio navetta, prenotabile sul sito www.suonidalmonviso.it. La navetta prevede un costo 10 euro A/R o 6 euro solo A o R

I biglietti sono a disposizione esclusivamente sul circuito Ticketone: on-line o nei punti vendita (On The Corner V. Palazzo di Città, 1 Saluzzo); ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione al link presente sul sito www.suonidalmonviso.it; ticket omaggio ai disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980