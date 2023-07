Abbecedario occitano, il primo appuntamento è per fine luglio a Bersezio

F come “fèa”, M come “mascha”, V di “viòla”, L come…?

L’Abbecedario occitano – un progetto di narrazione orale intorno alla lingua occitana e libro illustrato, edito da “La Cevitou” e realizzato dall’Unione Montana Valle Stura, che attraverso 21 parole-chiave narrate da Caterina Ramonda e illustrate da Marco Paschetta invita a conoscere la realtà linguistica e paesaggistica delle vallate occitane italiane – riprende il suo cammino su e giù tra i paesi della Valle Stura, assumendo una nuova forma.

I momenti di narrazione, curati da Caterina Ramonda, saranno infatti accompagnati dalla musica di Dino Tron, polistrumentista (fisarmonica, organetto, fifre, cornamuse) e docente, dagli anni ’80 interpreta musica d’oc collaborando con gruppi folcloristici e formazioni di folk revival dell’area pinerolese e nel 1990 affianca Sergio Berardo e Riccardo Serra nella rifondazione di Lou Dalfin.

L’inedito duo coinvolgerà i partecipanti in una passeggiata in paese, intervallata da alcuni momenti di sosta per ascoltare, storie della tradizione orale e di alcuni strumenti musicali occitani.

Primo appuntamento sabato 29/07 alle 16.30 a Bersezio. Ritrovo e prima tappa del tour di narrazioni e musica nella piazzetta davanti al Municipio (Via Maestra, 44). La partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta a tutti, bambini e adulti.

Prossime tappe: sabato 02/09 ore 16.30 a Roccasparvera, sabato 09/09 ore 16.30 a Vinadio.

“Abbecedario Occitano IN CAMMINO” si inserisce all’interno delle attività culturali di promozione della lingua e della cultura occitana all’interno del progetto dell'Unione Montana Valle Stura "Occitan, lenga d’encui e de deman" (Occitano, lingua del presente e del futuro) finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie grazie ai fondi della Legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).Per informazioni: