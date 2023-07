Una delegazione cinese in Granda per scoprire la cultura dell'enoturismo e del benessere

Una nutrita delegazione cinese, proveniente dalle città di Lvliang e Fenyang, municipi da quasi mezzo milione di abitanti nella provincia dello Shanxi, e formata da alti rappresentanti istituzionali e imprenditori del settore enologico e della grappa, è stata accolta, oggi, nella casa della provincia, il palazzo di corso Nizza a Cuneo, dove a fare gli onori di casa c'era il presidente Luca Robaldo.

Presente anche l'assessore regionale Luigi Genesio Icardi, ex sindaco di Santo Stefano Belbo, dove domani, presso la sede della Fondazione Pavese, si recherà la delegazione.

A fare da mediatore e interpete Chen Ming, presidente dell'Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese (Angi). Un incontro che ha lo scopo di segnare un momento di rafforzamento amichevole tra i due Paesi all'insegna dell'innovazione e della cultura enologica. Con un focus preciso: salute e benessere. Ma anche con prospettive economiche. All'incontro erano presenti anche i sindaci di Barolo Renata Bianco e Castiglione Tinella Bruno Penna.

Gli accordi tra i due territori prevedono un percorso di salute e benessere improntato proprio all'enoturismo. Non mancano potenziali di sviluppo economico e prospettive per l'export della Granda e per l'internazionalizzazione dei suoi mercati.

Non è mancato nemmeno, come ha detto Icardi, un grazie alla Cina e a Chen che, in piena pandemia e in mancanza di dispositivi di sicurezza, aveva inviato in Piemonte un aereo cargo carico di mascherine. Un'amicizia che continua e che si arricchisce, protagonista il buon bere e la cultura vitivinicola delle colline di Langa.