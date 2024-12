Falsa partenza per i treni della neve tra Tenda e Limone Piemonte

Oggi niente treni della neve tra Limone e Tenda. L'avvio del servizio slitta a domani, ma solo per l’andata da Limone delle 14.40 e il ritorno da Tenda delle 15.52.

Attivato dalla Regione Piemonte il servizio-compenso alla mancata apertura del tunnel di Tenda con il sostegno di Region du Sud, in collaborazione con Agenzia della Mobilità, Rfi e Trenitalia era destinato a garantire i collegamenti sul confine nella stagione invernale e per i turisti. Avrebbe dovuto iniziare dal 30 dicembre, ma per l’indisponibilità del Dirigente Centrale Operativo che controlla la linea dalla stazione di Breil-sur-Roya èstato rinviato.



Tutti i giorni, alle 4 coppie dei treni Cuneo-Ventimiglia (8 collegamenti) ordinarie per la stagione invernale, si sarebbero dovute integrare altre 6 coppie tra Limone-Tenda traducendosi in 12 collegamenti andata e ritorno.



Ma, come da avviso ai viaggiatori di Trenitalia, questo sarà possibile solamente dal 6 gennaio, quando i treni della neve partiranno con otto corse, anziché dodici, con partenza da Limone alle 7.50, 10.15; 14.40; 16.37 e da Tenda alle 8.40; 11.15; 15.52: 17.22.







Infine, al contrario di quanto indicato nell'avviso i canali di vendita di Trenitalia non risulterebbero aggiornati alle modifiche ed integrazioni indicate, si invita a verificare presso gli sportelli autorizzati o contattare telefonicamente le biglietterie.