Alba dei Campioni, presentata la seconda edizione: giovani promesse del calcio in Granda, nel nome della ricerca

Si è tenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 26 luglio, presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Alba, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di "Alba dei Campioni", il torneo di calcio organizzato dalla Fondazione Viali e Mauro - in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D. A R.L., ASD Alba Calcio e ASD Albese Calcio - e con il prezioso supporto e il patrocinio del Comune di Alba, Comune di Cuneo, Comune di Mondovi, Regione Piemonte e con il contributo di Fondazione CRC.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Alba, Carlo Bo, il Sindaco di Mondovi (nonché Presidente della Provincia di Cuneo), Luca Robaldo, l'Assessore allo Sport di Cuneo, Valter Fantino, il Vice Presidente della Fondazione CRC, Francesco Cappello, il Presidente della Fondazione Vialli e Mauro, Massimo Mauro e il Presidente di Alba del Campioni S.S.D. A R.L., Leonardo Prunotto.

Alla manifestazione, che si disputerà dal 30 agosto al 2 settembre ad Alba, Cuneo e Mondovi, parteciperanno le giovani promesse di AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SSC Napoli e Torino FC. Un grande evento calcistico che vedrà scendere in campo le formazioni under 17 di sei squadre tra le più importanti del panorama calcistico italiano. L'obiettivo è raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica e promuovere i valori dello sport.

Mercoledi 23 agosto si terrà il sorteggio della fase a gironi, che vedra impegnate le squadre (3 per girone) il 30 e il 31 agosto. I team del gruppo A saranno impegnati nello Stadio Comunale Piero Grasso di Mondovi e quelle del gruppo B nello Stadio Comunale Fratelli Paschiero di Cuneo. L'1 e il 2 settembre, presso lo Stadio San Cassiano Augusto Manzo di Alba, si disputeranno rispettivamente le semifinali e la finale del torneo.

Per assistere alle partite, l'ingresso sara gratuito per i ragazzi che non hanno compiuto 14 anni, mentre si è stabilito un prezzo del biglietto del valore simbolico di 5 euro per gli over 14.

Il 2 settembre alle 10:30, presso il Teatro Sociale di Alba, si terrà il Convegno "Incontro Fair Play tra giovani talenti e le leggende del calcio. Riflessione sull'integrità e i valori dello sport, non trascurabili per chi vuole essere un campione nello sport e nella vita". Insieme a Massimo Mauro, partendo da alcune quotes del libro "Goals" di Gianluca Vialli, alcuni ex campioni racconteranno le loro esperienze nelle giovanili, l'emozione del passaggio in prima squadra e della prima figurina Panini. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento posti.

Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4.200.000 euro alla Ricerca sulla SLA e alla cura e prevenzione del Cancro.

Massimo Mauro, Presidente Fondazione Vialli e Mauro, collegato da remoto dopo i recenti problemi di salute, indossando la maglia numero 9 di Luca Vialli: "Guardare al futuro è una prerogativa della Fondazione Vialli e Mauro, impegnata da circa venti anni a sostenere e finanziare la Ricerca sulla SLA, è per questo che abbiamo sentito l'esigenza di comunicare con le nuove generazioni attraverso l'organizzazione di questo torneo. I giovani sono il cuore pulsante del calcio europeo e non solo, sono uno sguardo sul futuro e un esempio positivo per salvaguardare i valori dello sport. Luca Vialli era molto orgoglioso di questa scelta, tanto da ideare lui stesso il nome e il logo "Alba dei Campioni". Una manifestazione di altissimo livello che darà rilievo oltre che all'aspetto calcistico a tematiche importanti come l'integrità, lo spirito di squadra, la lealtà, il rispetto, non trascurabili per chi vuole essere un campione nello sport e nella vita. Il nome scelto non è casuale, sarà infatti una vetrina ideale per giovani talenti che presto diventeranno i campioni di domani".

"Cuneo, Mondovì e Alba ospitano quest'anno giovani promesse dello sport e blasonate squadre di calcio per la seconda edizione del Torneo Alba dei Campioni: un'occasione di sport e di divertimento, ma anche un momento di solidarietà grazie alla fondazione di Gianluca Vialli, campione indimenticabile, e Massimo Mauro, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione, che da anni raccoglie fondi per la ricerca contro la SLA - dichiara attraverso una nota il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. La Regione sostiene con convinzione questa iniziativa perché crediamo fermamente nel valore dello sport, per quanto riguarda l'educazione, la salute, il rispetto del prossimo e delle regole, e anche nel suo legame con la solidarietà, perché quando al divertimento si unisce la voglia di fare del bene si raggiunge un senso più grande, quello che ci rende davvero una comunità".

Carlo Bo, Sindaco di Alba: "La prima edizione di Alba dei Campioni è stata un grande successo che ha saputo unire solidarietà e sport, sensibilizzando sul tema della ricerca medica e vedendo scendere in campo le formazioni giovanili di squadre tra le più importanti del panorama calcistico europeo. Tutto grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro. Quest'anno, inoltre, l'evento è cresciuto e coinvolgerà la Fondazione CRC e altre due città della Granda, Cuneo e Mondovi, che ringraziamo per aver accolto questo progetto benefico nel segno dello sport e dei suoi valori".

Luca Robaldo, Sindaco di Mondovì: "Mondovì sarà protagonista di un evento unico grazie al coinvolgimento degli amici di Alba e Cuneo e della Fondazione Vialli e Mauro. I migliori giocatori delle giovanili delle migliori squadre d'italia si confronteranno sul terreno del 'Gasco', lo storico stadio dei monregalesi rinnovando quell'indissolubile binomio fra la nostra città, i giovani e lo sport".

Per il capoluogo della Granda era presente Valter Fantino, Assessore allo Sport di Cuneo: "Siamo molto orgogliosi di ospitare a Cuneo questo importante Torneo, che unisce lo sport giovanile alla ricerca: due importanti fattori per una vita in salute. Collaborare con la Fondazione Vialli e Mauro, che da venti anni destina fondi alla prevenzione del Cancro ed alla ricerca sulla SLA, è uno stimolo ulteriore per far crescere il Torneo nella Provincia Granda".

Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo, attraverso una nota dichiara: "Siamo molto orgogliosi di ospitare a Cuneo questo importante torneo, che unisce lo sport giovanile alla ricerca: due importanti fattori per una vita in salute. Le gare in programma saranno inoltre un ottimo stimolo per i ragazzi del nostro territorio, che potranno assistere alle partite ad alto livello dei loro coetanei".

Francesco Cappello, Vice Presidente Fondazione CRC: "L'attenzione allo sport, veicolo di crescita essenziale per le giovani generazioni e leva di inclusione sociale per le persone con disabilità, caratterizza da sempre la nostra istituzione: l'attività sportiva è infatti uno dei settori d'intervento su cui la nostra Fondazione è impegnata, con iniziative realizzate in prima persona e attraverso il sostegno alle progettualità del territorio. "Alba dei Campioni" rappresenta per tutta la comunità provinciale una manifestazione di grande valore, capace di mettere in dialogo il mondo dello sport con quello della solidarietà, grazie alla scelta di raccogliere fondi per la ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica".

Leonardo Prunotto, Presidente di Alba dei Campioni S.S.D. A R.L.: "Siamo orgogliosi in questa seconda edizione di aver ulteriormente alzato il livello della manifestazione, portando a sei le squadre coinvolte, tra i settori giovanili più forti di Italia. Grazie alle città di Cuneo e Mondovì che hanno da subito sposato questo progetto sportivo, ma in nome della ricerca, e grazie a tutti gli sponsor che insieme a noi credono che, se è vero che da soli si va più veloci, di sicuro insieme si va più lontano".

Il programma dell'iniziativa:

23 agosto: sorteggio partite per la fase a gironi;

30 agosto: fase a girone a Cuneo e Mondovi (partite alle 10:30 e alle 18:30);

31 agosto: fase a girone a Cuneo e Mondovì (partite alle 17:00);

1 settembre: semifinali ad Alba (partite alle 17:00 e alle 19:30);

2 settembre: convegno al Teatro Sociale di Alba alle 10:30;

2 settembre: finale ad Alba alle 17:30.

Il "Dream team" di supporto vede coinvolti AC Cuneo, Area Calcio Alba Roero, ASD Alba Calcio, ASD Albese Calcio, ASD Piazza, Freedom FC, Monregale Calcio, Stella Maris Alba, mentre per il supporto sono stati ringraziati Associazione Commercianti Albesi, Banca d'Alba, Banca Alpi Marittime, Borio Macchine Agricole, Bruno Ceretto, Elena Miroglio, C.E.A.M., Confartigianato Cuneo, FIM Fonderie Industriali Mondovi, Gruppo Olivetti, Ente Fiera e Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero, Kinder, Lions Club Alba Langhe distretto 108 la3, Mercatò, Morando PetFood, Nibo Energy for Life, Seled, Simplast Group, Tealdo Centri Odontoiatrici, e - quali fornitori di prodotto - Acqua S.Bernardo, Gatorade e Paglieri Spa.